Των Μαριαλενής Τσουβελεκίδη - Σοφίας Ταστσίδη

Ο έρωτας στα χρόνια των dating apps και των social media, ή κατά το μυθιστόρημα ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας. Φυσικά, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτές τις εφαρμογές με μια οποιαδήποτε... ασθένεια. Είναι, ωστόσο, πλέον μια συνθήκη, κάτω από την οποία ή έστω παράλληλα με την οποία ζούμε και διαμορφώνουμε σχέσεις. Έτσι, προκύπτει το ερώτημα: μας φέρνουν πιο κοντά τα νέα τεχνολογικά εργαλεία ή τελικά μας απομακρύνουν;

Το skai.gr βγήκε στους δρόμους της Αθήνας και ρώτησε ανθρώπους διαφόρων ηλικιών τη γνώμη τους. Στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες, που προέρχονταν από όλες τις ηλικιακές ομάδες, φαίνεται να προτιμούν την από κοντά επαφή και όχι τα dating apps, παρόλα αυτά αποδέχονται ότι είναι πιο εύκολο να κάνει κανείς γνωριμίες μέσω των εφαρμογών, αφού το φλερτ πρόσωπο με πρόσωπο έχει εκλείψει.

Κάποιοι ανέφεραν ότι τα dating apps τούς κάνουν να αισθάνονται σαν να ψωνίζουν στο Shein (αλυσίδα με ρούχα fast fashion), ενώ άλλοι τόνισαν ότι παρότι έχουν χρησιμοποιήσει dating apps δεν μπόρεσαν να βρουν αυτό που λέμε πραγματική σύνδεση. Άλλοι επεσήμαναν την ευκολία των εφαρμογών, «όταν δεν μου αρέσει κάποιος πάω παρακάτω». Επιπλέον, υπήρχαν αναφορές για τον φόβο ότι μπορεί κάποιος να τους εξαπατήσει, να λέει ψέμματα για το ποιος είναι ή να έχει κακές προθέσεις (catfishing). Πάντως, κοινή ήταν η παραδοχή ότι πολλοί έχουν στραφεί στα dating apps.

Δείτε αναλυτικά τι μας είπαν:

Πόσοι χρησιμοποιούν Tinder παγκοσμίως

Σύμφωνα με το World Population Review, οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες του Tinder είναι 75 εκατομμύρια παγκοσμίως. Χρήστες σε περισσότερες από 197 χώρες χρησιμοποιούν την εφαρμογή, με τις ΗΠΑ να βρίσκονται στην κορυφή με 7,8 εκατομμύρια χρήστες, ενώ ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 5 εκατομμύρια χρήστες.

Το Tinder είναι η πιο δημοφιλής εφαρμογή γνωριμιών με 6,1 εκατομμύρια χρήστες να έχουν κάνει download παγκοσμίως μόνο τον Ιούνιο του 2024, σύμφωνα με το Statista 2024.

Έρευνα που διεξήχθη την περίοδο μεταξύ 27 Μαρτίου και του Απριλίου 2024 σε 1.000 Αμερικανούς που χρησιμοποιούν dating apps, έδειξε ότι πρώτη σε χρήστες είναι η εφαρμογή του Tinder, με το 66% να προέρχεται από την GenZ.

Πώς αισθάνονται οι σύγχρονοι άνθρωποι από τη χρήση των εφαρμογών

Ένας συντριπτικός αριθμός των ερωτηθέντων της έρευνας που διεξήχθη την περίοδο μεταξύ 27 Μαρτίου και του Απριλίου 2024, αναφέρουν ότι αισθάνονται εξαντλημένοι από τις εφαρμογές γνωριμιών. Όταν ρωτήθηκαν πόσο συχνά ένιωθαν εξαντλημένοι συναισθηματικά, διανοητικά ή σωματικά από τις εφαρμογές γνωριμιών, ένα σύνολο 78% βίωσε αυτό το συναίσθημα μερικές φορές, συχνά ή πάντα.

«Οι νεότερες γενιές αισθάνονται περισσότερο αυτή την εξουθένωση, σύμφωνα με την έρευνα, η οποία μπορεί να οφείλεται στο πόσο συνηθισμένο είναι για αυτές τις ηλικιακές ομάδες να χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμιών ή να επικοινωνούν ψηφιακά», ανέφερε η Judy Ho, Ph.D., πιστοποιημένη από το τριπλό συμβούλιο και αδειοδοτημένη κλινικός και ιατροδικαστής νευροψυχολόγος και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υγείας του Fοrbes με έδρα το Manhattan Beach της Καλιφόρνια.

Η ανάλυση όσων αισθάνονται εξαντλημένοι από τις εφαρμογές γνωριμιών μερικές φορές, συχνά ή πάντα περιλαμβάνει:

Millennials (80%)

Gen Z (79%)

Gen X (78%)

Baby Boomers (70%)

Τι είναι το «dating burnout»;

Σύμφωνα με μια νέα επιστημονική μελέτη παρατηρείται το φαινόμενο, «dating burnout» ή «Tinder fatigue»(Εξάντληση Tinder). Πρόκειται για ένα σύνηθες φαινόμενο που περιγράφεται στο σύγχρονο σκηνικό dating, το οποίο προσφέρει πολλές ευκαιρίες για γνωριμίες, προκειμένου να βρει κάποιος σύντροφο. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, έχει καταγραφεί ότι έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, με τους σύγχρονους ανθρώπους να καταλήγουν πολύ συχνότερα single παρά τις πολλές δυνατότητες για γνωριμίες.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι γυναίκες βιώνουν εντονότερο burn out συγκριτικά με τους άνδρες, με το 80% να αναφέρει ότι αισθάνεται κάποιο επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης σε σύγκριση με το 74% των ανδρών.

«Λέγεται ότι οι γυναίκες στοχεύουν στη συναισθηματική σύνδεση και οι άνδρες στη σωματική», εξηγεί ο Rufus Tony Spann, Ph.D. πιστοποιημένος ψυχοθεραπευτής και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υγείας του Fοrbes. «Οι γυναίκες μπορεί να είναι πιο εξουθενωμένες λόγω της συναισθηματικής σύνδεσης, η οποία θα μπορούσε να έχει πιο βαρύ αντίκτυπο από τη σωματική σύνδεση των ανδρών. Υποθέτω ότι η συνάντηση με διαφορετικούς ανθρώπους και η σύνδεση μαζί τους σε συναισθηματικό επίπεδο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια βαθύτερη σύνδεση και είναι πιο δύσκολο να ανακάμψεις και να συμφιλιωθείς με το γεγονός ότι ένα ραντεβού ή μια σχέση δεν πέτυχε».

Πώς μας επηρεάζει την ψυχολογία μας η «ψηφιοποίηση» του έρωτα;

Θέσαμε το συγκεκριμένο ερώτημα στην κλινική ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια Ναταλί Βέλτση, η οποία μάς είπε:

«Την επηρεάζει με πολλούς τρόπους. Επειδή δημιουργούνται ουτοπικές πεποιθήσεις είτε για τις κατακτήσεις μας είτε για την εικόνα του εαυτού μας, προκύπτουν και υψηλότερες προσδοκίες, επιφέροντας, έτσι, μεγαλύτερες απογοητεύσεις στην έξω μας ζωή. Με άλλα λόγια, μπορεί κάποιος να έχει δημιουργήσει μια διογκωμένη εικόνα εαυτού και κατ’ επέκταση μια ψεύτικη αυτοπεποίθηση σχετικά με την εικόνα του. Έχοντας μεγάλη αποδοχή στα social media, στην έξω ζωή απογοητεύεται. Αυτό συμβαίνει γιατί μέσω των social media χτίζεται μόνο φαινομενικά και επιφανειακά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε κάποιους, όχι ουσιαστικά, γεγονός που προκαλεί μεγαλύτερη απογοήτευση στην έξω ζωή.

Επίσης, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν συστηματικά τα dating apps βλέπω ότι απογοητεύονται πολύ πιο συχνά από τις γνωριμίες. Θα παραπονεθούν πολύ πιο συχνά ότι δεν 'πήγε αυτή η γνωριμία'. Αυτό συμβαίνει γιατί τα κριτήρια που 'πρέπει' ο άλλος να πληροί για να βγουν ένα ραντεβού είναι καθαρά η εμφάνιση και ένας διάλογος. Αυτό που αγνοούν και τα δύο μέρη είναι η φυσική έλξη δύο ανθρώπων, όταν εκείνοι συναντιούνται έξω. Από τη στιγμή που έχουν παρακάμψει την ύπαρξη της φυσικής έλξης, είναι πολύ λογικό 'να μην πάει κάπου' γιατί δεν ελκύει ο ένας τον άλλον φυσικά. Οπότε μπορεί να μην λείπει τίποτα άλλο και στους δύο ή πάρα πολλά, αλλά αυτό που σίγουρα απουσιάζει είναι η φυσική έλξη.»

Η αποτυχία σύνδεσης, η απογοήτευση και η απόρριψη μεταξύ των βασικών αιτιών εξουθένωσης

Εξετάζοντας γιατί οι άνθρωποι λένε ότι βιώνουν αυτά τα συναισθήματα, ο μεγαλύτερος λόγος είναι η αδυναμία να βρουν μια καλή σχέση με κάποιον άλλο, με το 40% όλων των ερωτηθέντων να αναφέρει κάτι παρόμοιο. Στα αίτια ακολουθεί το αίσθημα απογοήτευσης από τους ανθρώπους (35%), το αίσθημα απόρριψης (27%), οι επαναλαμβανόμενες ίδιες συνομιλίες (24%), το swiping (22%) και απλώς ο χρόνος που αφιερώνει κανείς στη χρήση των εφαρμογών (21%).

Το ένα πέμπτο των ερωτηθέντων επεσήμανε την πίεση να εμφανιστούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο στους άλλους και το 18% των ερωτηθέντων ένιωθε κουρασμένο από τη διατήρηση προφίλ και τη χρήση πολλαπλών εφαρμογών γνωριμιών ταυτόχρονα.

O δρ. Spann δήλωσε ότι το 41% των πελατών του αισθάνεται πληγωμένο από το λεγόμενο ghosting, αυτή την ξαφνική εξαφάνιση, χωρίς καμία εξήγηση και χωρίς κανένα σημάδι προειδοποίησης, που υιοθετούν ορισμένοι. Ο όρος ghosting προέρχεται από το ουσιαστικό ghost που στα ελληνικά μεταφράζεται ως φάντασμα και σχετίζεται με την ξαφνική και αδικαιολόγητη διακοπή επικοινωνίας ενός ανθρώπου.

Αμέσως μετά το ghosting, στους βασικούς λόγους που κάποιος αισθάνεται πληγωμένος το 38% ανέφερε ότι βρίσκεται το catfishing, δηλαδή πολλοί έχουν εξαπατηθεί από τα dating apps.

Βοηθούν εντέλει τα dating apps;

Στο ερώτημα αν τελικά βοηθούν αυτά τα εργαλεία να βρούμε τη σύνδεση που ψάχνουμε και χρειαζόμαστε, η Ναταλί Βέλτση εξηγεί:

«Βοηθούν μόνο στο θέμα χρόνου, αλλά επιφέρουν όλα τα άλλα που προανέφερα. Κάνουν τελικά έναν φαύλο κύκλο, επειδή δίνουν την ψευδαίσθηση ότι δεν χρειάζεται να φλερτάρω από κοντά, άρα να παρακινήσω υποσυνείδητα τον εαυτό μου να επιδιώξει να φλερτάρει όταν βρίσκεται έξω και για οποιοδήποτε λόγο ακόμα και πηγαίνοντας στη δουλειά. Όλο αυτό με κάνει τελικά να είμαι πολύ περισσότερο μόνος, να περιορίσω το φλερτ και τη γνωριμία, κυρίως, στις εφαρμογές.»

Τελικά, ερχόμαστε πιο κοντά ή απομακρυνόμαστε με τη βοήθεια της τεχνολογίας;

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας είμαστε πιο μόνοι από ποτέ, καθώς ερχόμαστε πολύ πιο κοντά με το κινητό μας και όχι με τους ανθρώπους. Να προσθέσουμε ότι όχι απλώς μένουμε πιο μόνοι, αλλά όταν είμαστε με παρέα είμαστε αποστασιοποιημένοι καθώς μπαίνει ανάμεσα μας η τεχνολογία ακόμα και όταν υπάρχει η φυσική παρουσία.

Πηγή: skai.gr

