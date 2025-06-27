Μια νέα έκθεση αποκαλύπτει ότι το Grok - το δωρεάν chatbot τεχνητής νοημοσύνης που ενσωματώθηκε στο X του Ίλον Μασκ - παρουσίασε «σημαντικές ατέλειες και περιορισμούς» κατά την επαλήθευση πληροφοριών σχετικά με τη 12ήμερη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν (13-24 Ιουνίου), σημειώνει το Euronews.

Οι ερευνητές του Εργαστηρίου Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας του Atlantic Council (DFRLab) ανέλυσαν 130.000 αναρτήσεις που δημοσίευσε το chatbot στο X σε σχέση με τη 12ήμερη σύγκρουση και διαπίστωσαν ότι παρείχαν ανακριβείς πληροφορίες.

Εκτιμούν ότι περίπου το ένα τρίτο αυτών των αναρτήσεων ανταποκρίθηκε σε αιτήματα επαλήθευσης παραπληροφόρησης που κυκλοφορούσαν σχετικά με τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υλικού που υποτίθεται ότι προέκυψε από την ανταλλαγή πυρών.

Δυσκολεύεται να επαληθεύσει πληροφορίες

«Το Grok έδειξε ότι δυσκολεύεται να επαληθεύσει ήδη επιβεβαιωμένα γεγονότα, να αναλύσει ψεύτικο οπτικό υλικό και να αποφύγει ανυπόστατους ισχυρισμούς», αναφέρει η μελέτη.

«Η μελέτη υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία της παροχής ακριβών πληροφοριών από τα AI chatbots, ώστε να διασφαλιστεί ότι αποτελούν υπεύθυνους διαμεσολαβητές πληροφοριών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αν και το Grok δεν προορίζεται ως εργαλείο ελέγχου των γεγονότων, οι χρήστες του X στρέφονται όλο και περισσότερο σε αυτό για να επαληθεύσουν τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα.

Το X δεν διαθέτει πρόγραμμα ελέγχου γεγονότων από τρίτους, αλλά βασίζεται στις λεγόμενες σημειώσεις της κοινότητας, όπου οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν περιεχόμενο σε αναρτήσεις που θεωρούνται ανακριβείς.

Η παραπληροφόρηση αυξήθηκε στην πλατφόρμα μετά το πρώτο χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν στις 13 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

