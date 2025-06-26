Η OpenAI θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μια νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης, η οποία εκτιμά ότι βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» της κούρσας της Κίνας να ηγηθεί στην τεχνητή νοημοσύνη - και δεν είναι η DeepSeek.

Σε μια ανάρτηση στο blog της την Τετάρτη, η εταιρεία έγραψε ότι η υποστηριζόμενη από το Πεκίνο Zhipu AI έχει σημειώσει «αξιοσημείωτη πρόοδο» στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ο παγκόσμιος ανταγωνισμός εντείνεται, σημειώνει το CNBC.

Η Zhipu AI, που ιδρύθηκε το 2019, έχει αναφερθεί από τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης ως μία από τις «τίγρεις της AI» της Κίνας - μια κατηγορία μεγάλων μονόκερων γλωσσικών μοντέλων που θεωρούνται ως κλειδί στις προσπάθειες του Πεκίνου να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ και να μειώσει την εξάρτησή του από την αμερικανική τεχνολογία.

Ενώ η άλλη «τίγρη AI» DeepSeek έχει λάβει τη μερίδα του λέοντος της διεθνούς προσοχής μετά την κυκλοφορία του μοντέλου R1 τον Ιανουάριο, η OpenAI εκτιμά ότι η επέκταση της Zhipu εκτός Κίνας και οι δεσμοί της με το Πεκίνο αξίζουν μεγαλύτερη προσοχή.

Επενδύσεις περίπου 1,5 δισ.

Η νεοφυής επιχείρηση έχει αντλήσει κεφάλαια από διάφορες τοπικές κυβερνήσεις, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. «Η ηγεσία της Zhipu AI συνεργάζεται συχνά με αξιωματούχους του ΚΚΚ, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Li Qiang», ισχυρίστηκε η OpenAI, προσδιορίζοντας την αξία των επενδύσεων που υποστηρίζονται από το κράτος στην startup σε πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Zhipu AI φέρεται να έχει γραφεία στη Μέση Ανατολή, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία, ενώ τρέχει επίσης κοινά έργα «κέντρων καινοτομίας» σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία, μεταξύ άλλων στην Ινδονησία και το Βιετνάμ.

