Η Αθήνα γίνεται κόμβος καινοτομίας για το παγκόσμιο blockchain

Η Αθήνα εντάσσεται στο παγκόσμιο δίκτυο της Sui στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης. Μέσω της δημιουργίας hubs σε αγορές -κλειδιά, η Sui στοχεύει στην ανάδειξη της επόμενης γενιάς κορυφαίων προγραμματιστών.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2025 — Η Sui, η μοναδική blockchain πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί με στόχο την υιοθέτηση από το ευρύ κοινό, ανακοίνωσε σήμερα τη λειτουργία του SuiHub Athens. Πρόκειται για ένα στρατηγικό βήμα που ενισχύει την ανάπτυξη και την εξάπλωση του οικοσυστήματος της Sui σε διεθνές επίπεδο προσφέροντας έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που προάγει τη συνεργασία και την καινοτομία, στην καρδιά ενός από τα πιο ανερχόμενα τεχνολογικά κέντρα της Ευρώπης. Η Αθήνα είναι η τρίτη κατά σειρά πόλη παγκοσμίως στην οποία η Sui εγκαινιάζει φυσικό χώρο δραστηριοτήτων, μετά το Ντουμπάι και το Βιετνάμ, όπου λειτούργησαν αντίστοιχοι χώροι στα τέλη του προηγούμενου έτους.

Ο μοναδικός συνδυασμός ταλαντούχων επαγγελματιών, στρατηγικής γεωγραφικής θέσης και θεσμικής στήριξης καθιστά την Ελλάδα ιδανική τοποθεσία για την παγκόσμια επέκταση της φυσικής παρουσίας της Sui. Τα ελληνικά πανεπιστήμια διακρίνονται για την ανάδειξη κορυφαίων μηχανικών, ιδίως στους τομείς της επιστήμης δεδομένων, της ανάπτυξης λογισμικού και της τεχνητής νοημοσύνης, πεδία καθοριστικής σημασίας για το οικοσύστημα της Sui. Τα τελευταία χρόνια, το ευρύτερο τεχνολογικό περιβάλλον της Αθήνας έχει παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη, με την αύξηση του αριθμού των νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, όπως η Sui, που εδραιώνουν την παρουσία τους, δημιουργώντας καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και προσελκύοντας υψηλού επιπέδου ταλέντα.

Πρόσφατα, το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) αξιοποίησε την τεχνολογία της Sui για την αναβάθμιση της πλατφόρμας Electronic Book Building (EBB). Η συνεργασία αυτή αποτελεί την πρώτη στο είδος της σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένα εθνικό χρηματιστήριο υιοθετεί τεχνολογία υποδομής blockchain Layer 1. Σήμερα, πάνω από το 85% της παγκόσμιας ομάδας Solutions Engineering της Sui έχει έδρα την Ελλάδα, προσφέροντας λύσεις και υποστήριξη σε περισσότερα από 100 έργα που εντάσσονται στο διαρκώς αναπτυσσόμενο οικοσύστημα της Sui.

«Πιστεύουμε ότι η καινοτομία ανθίζει όταν ταλαντούχοι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στα κατάλληλα εργαλεία και υποστήριξη, ενώ παράλληλα τους δίνεται η ευκαιρία να αλληλεπιδρούν, να μαθαίνουν και να ανταλλάσσουν ιδέες», δήλωσε ο Christian Thompson, Διευθύνων Σύμβουλος της Sui Foundation. «Είμαστε ενθουσιασμένοι από την ανταπόκριση που έχει λάβει η Sui παγκοσμίως και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την κοινότητα και το δυναμικό δίκτυο προγραμματιστών της Αθήνας».

Το SuiHub Athens στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο, συνδυάζοντας αρμονικά την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας με τη σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη. Με στόχο τη στήριξη της καινοτομίας, ο χώρος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να προσελκύει νέα ταλέντα, να ενισχύει δυναμικές νεοφυείς επιχειρήσεις και να λειτουργεί ως σημείο επαφής και ανταλλαγής ιδεών. Παράλληλα, συμβάλλει στην ενίσχυση των επενδύσεων και προσφέρει σε ταλαντούχους Έλληνες τη δυνατότητα να εργαστούν σε έργα με διεθνή προοπτική.

Πρόκειται για έναν ανοιχτό χώρο μάθησης, συνεργασίας και δημιουργίας, που φέρνει κοντά προγραμματιστές, επαγγελματίες και ανθρώπους με πάθος για την καινοτομία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την παγκόσμια υποδομή της Sui. Μέσα από πρακτική εκπαίδευση και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων, το hub θα λειτουργήσει ως καταλύτης καινοτομίας, με στόχο την ενίσχυση τόσο της τοπικής όσο και της διεθνούς κοινότητας.

Οι προγραμματιστές θα έχουν πρόσβαση σε συνεχή υποστήριξη, με στόχο την καθοδήγησή τους στην ανάπτυξη εφαρμογών Web3 και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το SuiHub Athens θα διοργανώνει διαδραστικά εργαστήρια, ώρες τεχνικής υποστήριξης και συναντήσεις σε μικρές ομάδες, προκειμένου να υποστηρίξει τους Ευρωπαίους δημιουργούς στην αξιοποίηση των μοναδικών δυνατοτήτων του οικοσυστήματος της Sui , όπως η πρωτοποριακή αρχιτεκτονική του δικτύου, η γλώσσα προγραμματισμού Move και η νέα αποκεντρωμένη πλατφόρμα αποθήκευσης δεδομένων, Walrus.

Τους επόμενους μήνες, το SuiHub Athens θα φιλοξενήσει μια σειρά από εκδηλώσεις, λειτουργώντας ως χώρος συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα, κοινότητες προγραμματιστών και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας και του Web3 σε ολόκληρη την Ευρώπη.

