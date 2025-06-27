Η Δανία τα βάζει με τα deepfakes δίνοντας στους πολίτες πνευματικά δικαιώματα στα χαρακτηριστικά τους

Δραστικά και πρωτοπόρα μέτρα λαμβάνει η κυβέρνηση της Δανίας για να πατάξει τη δημιουργία και τη διάδοση των deepfakes, αλλάζοντας τη νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα, για να έχουν οι πολίτες δικαιώματα στο σώμα, τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους αλλά και τη φωνή τους.

Στην εποχή της τεχνολογικής ανάπτυξης, τα deepfakes έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο. Αυτή η νέα τεχνική της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί ή τροποποιεί βίντεο, εικόνες ή ήχο, εμφανίζοντας ανθρώπους να λένε ή να κάνουν πράγματα που δεν έχουν ειπωθεί ή γίνει στην πραγματικότητα, με τρόπο που φαίνεται ρεαλιστικός.

Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε πως θα ενισχύσει την προστασία των πολιτών και ο νόμος που εκδίδει είναι ο πρώτος του είδους του, στην Ευρώπη.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Δανίας, Jakob Engel-Schmidt, δήλωσε στον Guardian πως ελπίζει ότι το νομοσχέδιο που βρίσκεται στο κοινοβούλιο θα στείλει ένα «ξεκάθαρο μήνυμα» ότι όλοι έχουν δικαίωμα στον τρόπο που φαίνονται και ακούγονται.

«Με το νομοσχέδιο στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι όλοι έχουν δικαίωμα στο σώμα τους, στη φωνή τους και στα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, κάτι που προφανώς δεν ισχύει με τον τρόπο που ο ισχύων νόμος προστατεύει τους ανθρώπους από τη γεννητική τεχνητή νοημοσύνη», λέει.

Ο υπουργός σημειώνει πως δεν μπορεί να ανεχτεί πως οι άνθρωποι μπορεί να χρησιμοποιούνται «καταχρηστικά για κάθε είδους σκοπούς».

Όπως τονίζει, ο νόμος θα καλύπτει και τους καλλιτέχνες, η εικόνα και η φωνή των οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς τη συγκατάθεσή τους, αλλά δεν θα αγγίζει τις παρωδίες και τη σάτιρα.

«Φυσικά, πρόκειται για ένα νέο πεδίο που ανοίγουμε, και αν οι πλατφόρμες δεν συμμορφώνονται με αυτό, είμαστε πρόθυμοι να λάβουμε πρόσθετα μέτρα», ξεκαθάρισε.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Δανίας ελπίζει και άλλες χώρες της Ευρώπης να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους, ενώ σημειώνει πως θα μοιραστεί τα σχέδια με τους ομολόγους του.

Εάν οι τεχνολογικές πλατφόρμες δεν ανταποκριθούν αναλόγως στο νέο νόμο, θα μπορούσαν να τους επιβληθούν «αυστηρά πρόστιμα», είπε, και το θέμα θα μπορούσε να αποτελέσει και αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Γι' αυτό πιστεύω ότι οι τεχνολογικές πλατφόρμες θα το πάρουν πραγματικά πολύ σοβαρά», τόνισε.



Πηγή: skai.gr

