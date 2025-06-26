TikTok: Τα «κλειδιά» για την προστασία και την ασφάλεια των νέων στην πλατφόρμα

Σε μια ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Moxy Athens City στην Αθήνα, το TikTok παρουσίασε αναλυτικά τη στρατηγική και τα εργαλεία που αξιοποιεί για την προστασία των νέων χρηστών του.

Στην παρουσίαση, με κεντρικό θέμα την ασφάλεια της νεολαίας (Youth Safety), συμμετείχαν η Jade Nestor, Head of Data Public Policy για το TikTok Europe, η Luana Lavecchia, Senior Public Policy and Government Relations για την Ελλάδα και την Ιταλία και η Adela Leka, Head of Communications για την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία.

Η κυρία Nestor ξεκίνησε την παρουσίαση τονίζοντας ότι το TikTok είναι μια πλατφόρμα ψυχαγωγίας που τροφοδοτείται από τη δημιουργικότητα της κοινότητάς του. Κεντρικό στοιχείο της εμπειρίας είναι η ροή-αλγόριθμος «Για εσάς» (For You feed), η οποία είναι μοναδική και εξατομικευμένη για κάθε χρήστη. Το σύστημα προτάσεων λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα που δηλώνει ο χρήστης, τις αλληλεπιδράσεις του (likes, follows, χρόνος παρακολούθησης), καθώς και τα hashtags, για να προβάλλει περιεχόμενο που είναι πιθανό να τον ενδιαφέρει.

Η στρατηγική της εταιρίας για την ασφάλεια των νέων βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την προστασία, την ενδυνάμωση και τη συνεχή μάθηση. Στο πλαίσιο της προστασίας, η πλατφόρμα απευθύνεται αυστηρά σε χρήστες 13 ετών και άνω, χρησιμοποιώντας μια «ουδέτερη πύλη ηλικίας» κατά την εγγραφή. Για τον εντοπισμό και την αφαίρεση λογαριασμών που ανήκουν σε χρήστες κάτω των 13 ετών, το TikTok συνδυάζει αυτοματοποιημένα συστήματα και εξειδικευμένες ομάδες ελεγκτών. Η αποτελεσματικότητα αυτής της προσπάθειας αποτυπώνεται στην αφαίρεση σχεδόν 21 εκατομμυρίων λογαριασμών παγκοσμίως κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2024 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος). Ο έλεγχος περιεχομένου πραγματοποιείται τόσο από αυτοματοποιημένα συστήματα όσο και από ανθρώπους, με 5.800 ελεγκτές να είναι αφιερωμένοι στις ευρωπαϊκές γλώσσες, ενώ περιεχόμενο που θεωρείται «ώριμο» περιορίζεται ώστε να μην είναι προσβάσιμο σε χρήστες 13-17 ετών.

Πέρα από την προστασία, η πλατφόρμα εστιάζει στην ενδυνάμωση των εφήβων και των οικογενειών τους. Για τους χρήστες κάτω των 18, ο ημερήσιος χρόνος χρήσης ορίζεται από προεπιλογή στα 60 λεπτά, ενώ οι λογαριασμοί όσων είναι κάτω των 16 δεν επιτρέπουν τα απευθείας μηνύματα (DMs) και οι κάτω των 18 δεν μπορούν να κάνουν ζωντανές μεταδόσεις. Κεντρικό ρόλο παίζει το εργαλείο «Family Pairing» (Οικογενειακή Σύνδεση), το οποίο επιτρέπει στους γονείς να συνδέσουν τον λογαριασμό τους με αυτόν του παιδιού τους για να διαχειριστούν τον χρόνο χρήσης και τις ρυθμίσεις απορρήτου. Μάλιστα, αναφέρθηκε ότι το εργαλείο αυτό προβάλλεται πλέον και στην επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα γονικού ελέγχου της Ελλάδας, PARCO.gov.gr.

Η πλατφόρμα όπως ανέφερε η κυρία Jade Nestor ήταν η πρώτη που εφάρμοσε το πρότυπο C2PA, το οποίο επιτρέπει την τεχνική ανίχνευση και αυτόματη επισήμανση περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από AI. Επιπλέον, οι χρήστες υποχρεούνται να επισημαίνουν οι ίδιοι τέτοιου είδους περιεχόμενο, ενώ υπάρχει αυστηρή πολιτική κατά της επιβλαβούς παραπληροφόρησης μέσω AI.

Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι προϊόν συνεχούς μάθησης και συνεργασίας με πάνω από 100 εμπειρογνώμονες παγκοσμίως και ένα παγκόσμιο συμβούλιο νέων (Youth Council).

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με έναν κύκλο ερωτήσεων, όπου διευκρινίστηκε ότι οι ενεργοί χρήστες στην Ελλάδα ανέρχονται σε 4,5 εκατομμύρια. Τονίστηκε η στενή συνεργασία για την εφαρμογή του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πάνω από 1.000 άτομα να εργάζονται για αυτό, καθώς και η πρωτοποριακή υιοθέτηση προτύπων για την αυτόματη επισήμανση περιεχομένου που παράγεται από Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Από την πλευρά της για τη χρήση αποσπασμάτων από βίντεο άλλων χρηστών, η κα Luana Lavecchia εξήγησε ότι αυτό επιτρέπεται μέσω των λειτουργιών "stitch" ή "duet", μόνο αν ο αρχικός δημιουργός το έχει επιτρέψει. Σε διαφορετική περίπτωση, ισχύουν οι κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τέλος, επιβεβαιώθηκε ότι οι κανόνες της κοινότητας και η λογική του αλγορίθμου είναι παγκόσμιοι, διασφαλίζοντας μια συνεπή πολιτική ασφάλειας σε όλες τις χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.