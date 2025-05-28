Συμφωνία 300 εκατ. δολαρίων μεταξύ της xAI του Ίλον Μασκ και του Telegram του Πάβελ Ντούροφ για τη διανομή του chatbot Grok

Ο διευθύνων σύμβουλος της Telegram, Πάβελ Ντούροφ, ανακοίνωσε ότι συμφώνησε σε μονοετή συνεργασία με την xAI του Ίλον Μασκ για τη διανομή του chatbot Grok στα δισεκατομμύρια και πλέον χρήστες της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων.

Ο Ντούροφ σημείωσε επίσης μέσω ανάρτησης στο X ότι το Telegram θα λάβει 300 εκατ. δολάρια σε μετρητά και μετοχές από την xAI, καθώς και το 50% των εσόδων από τις συνδρομές στο chatbot τεχνητής νοημοσύνης που θα πωλούνται μέσω της Telegram

🔥 This summer, Telegram users will gain access to the best AI technology on the market. @elonmusk and I have agreed to a 1-year partnership to bring xAI’s @grok to our billion+ users and integrate it across all Telegram apps 🤝



💪 This also strengthens Telegram’s financial… pic.twitter.com/ZPK550AyRV — Pavel Durov (@durov) May 28, 2025

