Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συμφωνία 300 εκατ. δολαρίων μεταξύ της xAI του Ίλον Μασκ και του Telegram του Πάβελ Ντούροφ για τη διανομή του chatbot Grok

Ο διευθύνων σύμβουλος της Telegram, Πάβελ Ντούροφ, ανακοίνωσε ότι συμφώνησε σε μονοετή συνεργασία με την xAI του Ίλον Μασκ για τη διανομή του chatbot Grok

Telegram

Ο διευθύνων σύμβουλος της TelegramΠάβελ Ντούροφ, ανακοίνωσε ότι συμφώνησε σε μονοετή συνεργασία με την xAI του Ίλον Μασκ για τη διανομή του chatbot Grok στα δισεκατομμύρια και πλέον χρήστες της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων.

Ο Ντούροφ σημείωσε επίσης μέσω ανάρτησης στο X ότι το Telegram θα λάβει 300 εκατ. δολάρια σε μετρητά και μετοχές από την xAI, καθώς και το 50% των εσόδων από τις συνδρομές στο chatbot τεχνητής νοημοσύνης που θα πωλούνται μέσω της Telegram

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: xAI Telegram Πάβελ Ντούροφ Ίλον Μασκ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark