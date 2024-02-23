Η Google «τράβηξε την πρίζα», προς το παρόν, στη γεννήτρια εικόνων της πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης Gemini, καθώς φαινόταν ότι απέφευγε να δημιουργήσει εικόνες με λευκούς ανθρώπους, ακόμα και για γνωστές προσωπικότητες, σε μια, κατά τα φαινόμενα, προσπάθεια συμπεριληπτικότητας και φυλετικής ποικιλομορφίας βασισμένη στα στοιχεία που υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ο γίγαντας της νέας τεχνολογίας ανακοίνωσε ότι θα διακόψει τη λειτουργία γεννήτριας εικόνων του Gemini έως ότου ετοιμαστεί μια «βελτιωμένη» έκδοση.



Η Google ξεκίνησε να προσφέρει τη δημιουργία εικόνων μέσω της Gemini AI νωρίτερα αυτό το μήνα. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό, ορισμένοι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρατήρησαν ότι το μοντέλο εμφανίζει ανιστορικές εικόνες, όπως μαύρους και Ασιάτες/ Ασιάτισσες ναζί στρατιώτες, Πάπες σαν Πάπισσες, Τεύτονες ιππότες σαν ασιάτες, ή ιστορικές προσωπικότητες να παρουσιάζονται και αυτοί σαν μαύροι, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για ρατσισμό, αυτή τη φορά κατά των λευκών.



«Γνωρίζουμε ότι το Gemini προσφέρει ανακρίβειες σε ορισμένες απεικονίσεις δημιουργίας ιστορικών εικόνων», ανακοίνωσε η Google.



«Εργαζόμαστε ήδη για να αντιμετωπίσουμε πρόσφατα προβλήματα με τη δυνατότητα δημιουργίας εικόνας του Gemini», πρόσθεσε σε μια ανάρτηση στο X την, Πέμπτη. «Θα σταματήσουμε τη δημιουργία εικόνων των ανθρώπων και θα επανακυκλοφορήσουμε σύντομα μια βελτιωμένη έκδοση».

​​

Google AI Gemini shows non-White women when asked to generate pictures of Nazi soldiers.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/w0ML5TXO04 — AF Post (@AFpost) February 21, 2024



«Χαίρομαι που η Google το παράκανε με τη δημιουργία εικόνων με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς κατέστησε σαφή σε όλους τον παράφορα ρατσιστικό, αντιπολιτιστικό προγραμματισμό της» σχολίασε χλευαστικά σε ανάρτησή του στο X ο Ίλον Μασκ.

I’m glad that Google overplayed their hand with their AI image generation, as it made their insane racist, anti-civilizational programming clear to all — Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2024

We're already working to address recent issues with Gemini's image generation feature. While we do this, we're going to pause the image generation of people and will re-release an improved version soon. https://t.co/SLxYPGoqOZ — Google Communications (@Google_Comms) February 22, 2024

Πηγή: skai.gr

