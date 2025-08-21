Google: AI μετάφραση της φωνής του Τζίμι Φάλον real time – Δείτε βίντεο

Τη νέα σειρά κινητών Pixel 10 παρουσίασε την Τετάρτη με κάθε επισημότητα η Google. Παρότι τα νέα κινητά (και ειδικά το αναδιπλούμενο) παρουσιάζουν νέες ενδιαφέρουσες hardware λειτουργίες όπως ενσωματωμένο μαγνήτη φόρτισης Qi2 με το όνομα Pixelsnap ή νέο ανθεκτικότερο μεντεσέ που εξασφαλίζει πιστοποίηση IP 68 για κορυφαία προστασία από νερό και σκόνη στο αναδιπλούμενο μοντέλο, ήταν το λογισμικό που «έκλεψε την παράσταση», και ειδικά οι λειτουργίες της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η μετάφραση της φωνής του Τζίμι Φάλον σε πραγματικό χρόνο μέσω AI.

Wow, Jimmy Fallon's voice was translated—deepfaked—into Spanish on Pixel 10... and it worked fast and accurately. Even getting inflections correct. This is the quiet game-changing AI feature... translations pic.twitter.com/SAXeowCXpE August 20, 2025

Στην εκδήλωση Made by Google, η Google παρουσίασε μια λειτουργία που όχι μόνο μεταφράζει την ομιλία σας σε πραγματικό χρόνο, αλλά και μετατρέπει σε... deepfake τη φωνή σας (επίσης σε σχεδόν πραγματικό χρόνο), ώστε ο συνομιλητής στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μπορεί να σας ακούσει να μιλάτε στη μητρική του γλώσσα με την (τεχνητή) φωνή σας! Και ναι, λειτουργεί και αντίστροφα. Σωστά, δύο... deepfake συνομιλητές μιλούν μεταξύ τους.

Και το πιο τρομακτικό είναι ότι η Google ήταν τόσο σίγουρη για τη νέα της λειτουργία μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο που προσέφερε μια ζωντανή επίδειξη. Η φωνή του δημοφιλούς Αμερικανού παρουσιαστή Τζίμι Φάλον μεταφράστηκε στα ισπανικά, με τον Φάλον να μένει με ανοιχτό το στόμα.

Τις δυνατότητες AI μετάφρασης τροφοδοτεί το Gemini Nano. Όπως επισημαίνει το gizmodo η Google διαβεβαιώνει ότι το μοντέλο Nano και η λειτουργία μετάφρασης εκτελούνται μέσω επεξεργαστή στη συσκευή, πράγμα που σημαίνει ότι τίποτα -συμπεριλαμβανομένων των κλήσεών σας- δεν μεταφέρεται στο νέφος (cloud) ενώ επικοινωνείτε. Απλώς φανταστείτε τι μπορεί να κάνει η Τεχνητή Νοημοσύνη με λίγο χρόνο και εκπαίδευση.

