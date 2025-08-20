Το Συνέδριο «Smart Villages» στη Σαλαμίνα στις 2 Σεπτεμβρίου

Η Σαλαμίνα αναμένεται να φιλοξενήσει την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, ένα σημαντικό συνέδριο με θέμα «Smart Villages: Ανάδειξη της έννοιας και των δυνατοτήτων των Smart Villages (Έξυπνα Χωριά) για τη δικτύωση, τη συνεργασία και την ενδυνάμωση των φορέων της τοπικής κοινότητας».

Τα λεγόμενα Έξυπνα Χωριά (Smart Villages) αποτελούν καινοτόμες αγροτικές κοινότητες που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, καινοτομία και συλλογική δράση με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Η υιοθέτηση πρακτικών όπως η ψηφιοποίηση αγροτικών δραστηριοτήτων, η βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και η αναβάθμιση των υποδομών στοχεύουν στη μετατροπή των αγροτικών περιοχών σε βιώσιμα και δυναμικά οικοσυστήματα, ικανά να προσελκύσουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και επενδύσεων.

«Το Δίκτυο Νήσων Αττικής την τελευταία 10ετία αναδεικνύει θέματα στην ΠΕ Νήσων Αττικής με το πρόγραμμα LEADER, που λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης στην ελληνική ύπαιθρο, τα τελευταία 30 χρόνια, δίνοντας νέα πνοή στις τοπικές κοινωνίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύντρια Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Δικτύου Π.Ε. Νήσων Αττικής και Συντονίστρια CLLD/LEADER, Χριστίνα Καλαθά. Όπως υπογραμμίζει η ίδια, «Το LEADER έχει μικρή ιστορία στη νησιωτική υπαίθρια ζώνη της ΠΕ Νήσων Αττικής, αλλά έχουν αναληφθεί καινοτόμες πρωτοβουλίες αποδεικνύοντας στην πράξη ότι αποτελεί βασικό αναπτυξιακό μοχλό. Σήμερα, η στρατηγική των Smart Villages ανοίγει έναν ακόμη πιο δημιουργικό δρόμο».

«Τα Smart Villages είναι κάτι παραπάνω από έναν όρο, πρόκειται για μια νέα φιλοσοφία που συνδυάζει τη συνεργασία των τοπικών φορέων, την καινοτομία, τις ψηφιακές τεχνολογίες, ώστε να αναβαθμιστεί η καθημερινότητα των κατοίκων, να αντιμετωπιστούν τοπικά ζητήματα που κρίνονται πολύ δύσκολα, καθώς και να ενισχυθεί η οικονομική και η κοινωνική δραστηριότητα. Με σύγχρονες πρακτικές, όπως η ψηφιοποίηση στη γεωργία, η βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και η ανάπτυξη νέων υποδομών, οι αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, μετατρέπονται σε ζωντανά και ανθεκτικά οικοσυστήματα, ικανά να προσελκύσουν ευκαιρίες και επενδύσεις για το μέλλον», συνεχίζει η κ. Καλαθά.

Καλές πρακτικές και τεχνολογικές λύσεις στο επίκεντρο

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές που ήδη εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές και μπορούν να αξιοποιηθούν και στην Ελλάδα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου.

Θεματικές ενότητες του συνεδρίου

Το συνέδριο θα καλύψει ποικίλες ενότητες στρατηγικής σημασίας:

Smart Tourism – Έξυπνος Τουρισμός

– Έξυπνος Τουρισμός Smart Agriculture – Έξυπνη Γεωργία

– Έξυπνη Γεωργία Smart Health – Ψηφιακή Υγεία

– Ψηφιακή Υγεία Digital Public Services – Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες

– Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες Smart Mobility – Έξυπνη Κινητικότητα

Όπως σημειώνει η κ. Καλαθά, στόχος της διοργάνωσης είναι «η ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, επιχειρηματιών και αγροτών, προωθώντας συνεργασίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών Smart Villages σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο».

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις, να δοκιμάσουν τεχνολογικές εφαρμογές και να επισκεφθούν σημεία ενδιαφέροντος στη Σαλαμίνα, ερχόμενοι σε επαφή με καλές πρακτικές και καινοτόμες λύσεις στην πράξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

