Η νέα Σελήνη, η οποία ανακοινώθηκε την Τρίτη από την αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA, φαίνεται να έχει πλάτος μόλις 10 χιλιόμετρα.

Εντοπίστηκε από την κάμερα εγγύς υπέρυθρου του τηλεσκοπίου Webb κατά τη διάρκεια παρατηρήσεων τον Φεβρουάριο.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι κρύφτηκε για τόσο πολύ καιρό - ακόμη και να διέφυγε από το διαστημόπλοιο Voyager 2 κατά την πτήση του πριν από περίπου 40 χρόνια - λόγω της αμυδρότητας και του μικρού μεγέθους του.

Ο Ουρανός έχει 28 γνωστά φεγγάρια που έχουν πάρει το όνομά τους από χαρακτήρες του Σαίξπηρ και του Αλεξάντερ Πόουπ. Περίπου τα μισά είναι μικρά και περιστρέφονται γύρω από τον πλανήτη σε μικρότερη απόσταση, σύμφωνα με το Euronews.

Η νέα Σελήνη, η οποία δεν έχει ακόμη όνομα, ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των φεγγαριών του πλανήτη σε 29.

Η νέα προσθήκη θα μπορούσε να υποδηλώνει περισσότερα μικρά φεγγάρια γύρω από τον Ουρανό, δήλωσε ο επιστήμονας Matthew Tiscareno από το αμερικανικό Ινστιτούτο SETI, ο οποίος συμμετείχε στην ανακάλυψη.

«Πιθανότατα υπάρχουν πολύ περισσότερα από αυτά και απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να ψάχνουμε», ανέφερε ο Tiscareno.

Άλλοι πλανήτες στο ηλιακό σύστημα έχουν ακόμη περισσότερα φεγγάρια. Ο Κρόνος έχει 274 γνωστά φεγγάρια, ενώ ο Δίας έχει 95, ο Ποσειδώνας έχει 16, ο Άρης έχει δύο, η Γη έχει ένα και ο Ερμής και η Αφροδίτη δεν έχουν κανένα, σύμφωνα με τη NASA.



Πηγή: skai.gr

