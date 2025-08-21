Amazon: Προχωρά σε μια θεμελιώδη αλλαγή σε tablets της, αλλά αυτό θα έχει το τίμημά του 

Η Amazon σχεδιάζει μια θεμελιώδη αλλαγή στη σειρά tablet Fire μετά από χρόνια εντεινόμενων παραπόνων από καταναλωτές και προγραμματιστές εφαρμογών για το εγχώριο λειτουργικό σύστημα της εταιρείας.

Όπως αποκαλύπτει το Reuters, στο πλαίσιο ενός πρότζεκτ γνωστού στα εσωτερικά κλιμάκια ως Kittyhawk, η Amazon τον επόμενο χρόνο σχεδιάζει να κυκλοφορήσει ένα tablet υψηλότερης κατηγορίας, προσφέροντας για πρώτη φορά ως λειτουργικό σύστημα το Android, σύμφωνα με έξι άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο πρακτορείο. Από την κυκλοφορία του tablet Fire το 2011, η Amazon έχει χρησιμοποιήσει αυτό που είναι γνωστό ως «forked» έκδοση του Android, μια ξεχωριστή έκδοση με εκτεταμένες τροποποιήσεις που την κάνουν να λειτουργεί ως ένα ξεχωριστό λειτουργικό σύστημα.

Το πολυετές έργο μετάβασης στο Android σηματοδοτεί μια «υπαρξιακή αλλαγή» για τον γίγαντα του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου, ο οποίος έχει αποφύγει τα λειτουργικά συστήματα και το λογισμικό τρίτων υπέρ του δικού του. Ως αποτέλεσμα, η Amazon προσφέρει το δικό της ψηφιακό κατάστημα εφαρμογών, απαιτώντας από τους προγραμματιστές να δημιουργούν ξεχωριστές εκδόσεις των εφαρμογών τους για τα tablet Fire, περιορίζοντας την ποικιλία του καταστήματος.

Επανάσταση;

Είναι η αρχή μιας «επανάστασης;» Εάν το Kittyhawk είναι επιτυχημένο, τα tablet Fire θα μπορούσαν να είναι πιο ελκυστικά για τους καταναλωτές που επιθυμούν συμβατότητα με άλλες συσκευές Android, ανέφεραν οι πηγές. Προειδοποίησαν πάντως ότι το Kittyhawk θα μπορούσε να καθυστερήσει ή να ακυρωθεί για οικονομικούς ή άλλους λόγους.

«Οι καταναλωτές ανησυχούσαν πάντα για το γεγονός ότι δεν είχαν πρόσβαση στις πιο πρόσφατες εκδόσεις του Android, δεν είχαν πρόσβαση σε ορισμένες από τις εφαρμογές τους επειδή η Amazon χρησιμοποιούσε το δικό της κατάστημα», δήλωσε ο Τζιτές Ουμπράνι, ερευνητής στην εταιρεία συμβούλων πληροφορικής IDC. «Αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά για τους προγραμματιστές στη σημερινή εποχή που οι εφαρμογές ή οι υπηρεσίες είναι σε μεγάλο βαθμό δωρεάν».

Ο Ουμπράνι σημείωσε ότι η Amazon έχει παρόλα αυτά πουλήσει πολλά εκατομμύρια tablet. Η Amazon έχει χαμηλά κέρδη από τις ίδιες τις συσκευές για να κερδίσει χρήματα από την πώληση των υπηρεσιών της, όπως το streaming ταινιών. Αλλά τέτοιες φθηνές συσκευές συνήθως συνοδεύονται από συμβιβασμούς όπως χαμηλότερη ποιότητα οθόνης ή μικρότερη διάρκεια ζωής για τη μπαταρία σε σύγκριση με πιο ακριβές επιλογές.

Το τίμημα της αλλαγής

Το πρώτο tablet της Amazon με κανονική έκδοση του Android, έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο χρόνο, και θα είναι ακριβότερο από τα τρέχοντα μοντέλα, ανέφεραν οι πηγές. Μια από αυτές σημείωσε ότι η Amazon είχε συζητήσει μια τιμή 400 δολαρίων, σχεδόν διπλάσια από το κόστος του τρέχοντος tablet Fire Max 11, των 230 δολαρίων. Τα iPad, συγκριτικά, κυμαίνονται από 350 έως 1.200 δολάρια. Το Reuters δεν μπόρεσε να μάθει πρόσθετες προδιαγραφές για το σχεδιαζόμενο tablet της Amazon, όπως το μέγεθος της οθόνης και η ποιότητα των ηχείων ή η χωρητικότητα μνήμης.

Η Amazon ιστορικά απέφευγε τη χρήση λογισμικού ή άλλων προϊόντων από τρίτους, προτιμώντας να αναπτύσσει τις υπηρεσίες εσωτερικά ή, πέραν αυτού, να εξαγοράζει έναν ανταγωνιστή. Το smartphone Fire Phone, που υποστήριξε ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και κυκλοφόρησε το 2014, απέτυχε να προσελκύσει αγοραστές εν μέρει λόγω της εξάρτησής του από το Fire OS, καθώς και λόγω της υψηλής τιμής του.

Το νέο tablet Fire, ανέφεραν οι πηγές, θα χρησιμοποιεί την έκδοση ανοιχτού κώδικα του Android, πράγμα που σημαίνει ότι δεν απαιτεί άμεσο συντονισμό με την Google και μπορεί να την προσαρμόσει στις δικές της ανάγκες όπως κάνουν άλλοι κατασκευαστές.

Η Amazon σχεδιάζει να κυκλοφορήσει ορισμένα tablet χαμηλότερης τιμής με το λειτουργικό σύστημα Vega που βασίζεται στο Linux και σε ορισμένες συσκευές Fire TV, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές. Όλα τα tablet τελικά θα «τρέχουν» μια έκδοση του Android, ανέφεραν οι πηγές.

Η Amazon αρνήθηκε να σχολιάσει στο Reuters, λέγοντας ότι δεν απαντά σε φήμες ή εικασίες.

