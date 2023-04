«Έπεσε» το Spotify- Tι αναφέρουν οι χρήστες της πλατφόρμας

Προβλήματα στη λειτουργία του Spotify αντιμετωπίζουν χιλιάδες χρήστες.

Όπως αναφέρουν δεν μπορούν να κάνουν streaming μετά το πρόβλημα που έπληξε την μουσική εφαρμογή.

Μάλιστα αρκετοί περιγράφουν πως δεν μπορούν ούτε να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο.

Οι πρώτες δυσλειτουργίες στο Spotify αναφέρθηκαν στις 15.00 ώρα Ελλάδος

Σύμφωνα με το Downdetector, η υπηρεσία τέθηκε εκτός λειτουργίας για περισσότερους από 18.000 χρήστες στις ΗΠΑ.

«Κάτι δεν πάει καλά και το εξετάζουμε», ανέφερε το Spotify μέσω Twitter.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!