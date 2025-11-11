Έως το 2030, καμία εργασία στην Πληροφορική δεν θα γίνεται χωρίς AI

Η εποχή, όπου η εργασία στην Πληροφορική γινόταν χωρίς τη συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης (AI), πλησιάζει στο τέλος της. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Gartner, μέχρι το 2030, οι Chief Information Officers (CIOs) εκτιμούν ότι μηδενικό ποσοστό των IT εργασιών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από ανθρώπους, ενώ 75% θα γίνεται από ανθρώπους με την υποστήριξη AI και το 25% θα εκτελείται πλήρως μόνο από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η έρευνα, που παρουσιάστηκε στο Gartner IT Symposium/Xpo 2025 και βασίζεται σε δείγμα 700 στελεχών τεχνολογίας, καταλήγει: η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον εργαλείο - είναι συνεργάτης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματά της, λίγοι οργανισμοί προετοιμάζονται σωστά για αυτή τη μετάβαση.

«Δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογικής ετοιμότητας (AI readiness), αλλά και ανθρώπινης ετοιμότητας», σημειώνει η Gartner. Οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να συνεργάζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και να αξιοποιούν τη δύναμή της για τη δημιουργία αξίας.

Η Gartner εκτιμά ότι η επίδραση της AI στις θέσεις εργασίας θα παραμείνει ουδέτερη ως το 2026, αλλά μέχρι το 2036 θα έχουν δημιουργηθεί 500 εκατ. νέες θέσεις, που θα σχετίζονται με την υποστήριξη και ανάπτυξη εφαρμογών AI. «Η ΑΙ δεν σχετίζεται με απώλεια θέσεων εργασίας, αλλά τη μεταμόρφωση του εργατικού δυναμικού», αναφέρει η εταιρεία, προτείνοντας περιορισμό των προσλήψεων σε ρόλους χαμηλής πολυπλοκότητας και ανακατανομή ταλέντων σε νέους τομείς, που παράγουν έσοδα.

Η σημασία των δεξιοτήτων

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Gartner, η AI θα μειώσει τη σημασία δεξιοτήτων, όπως η περίληψη, η αναζήτηση πληροφοριών και η μετάφραση, καθώς θα αυτοματοποιηθούν πλήρως.

Ταυτόχρονα, όμως, θα δημιουργήσει νέες δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η επικοινωνία και η δημιουργικότητα σε συνεργασία με «έξυπνους» αλγορίθμους. «Οι δεξιότητες του μέλλοντος δεν αφορούν το να κάνεις τα πράγματα καλύτερα, αλλά το να γίνεσαι εσύ καλύτερος μέσω της AI», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το “κρυφό κόστος” των επενδύσεων

Η Gartner εφιστά την προσοχή στο πραγματικό κόστος της τεχνητής νοημοσύνης. Σε σχετική έρευνα, που διεξήχθη τον Μάιο του 2025 με 506 CIOs, το 72% δήλωσε ότι οι οργανισμοί τους είτε ισοσκελίζουν είτε χάνουν χρήματα από τις επενδύσεις σε AI.

Ο λόγος, σύμφωνα με την Gartner, είναι ότι για κάθε εργαλείο AI που αγοράζεται, υπάρχουν τουλάχιστον δέκα επιπλέον “κρυφές” δαπάνες.

Πρόκειται για δαπάνες, όπως η εκπαίδευση προσωπικού, που μπορεί να αυξήσει το αρχικό κόστος έως και κατά 40% ή η διαχείριση της αλλαγής (Change Management), καθώς η ενσωμάτωση της AI σε υπάρχουσες διαδικασίες απαιτεί νέες ροές εργασίας και ιεραρχίες, που συχνά καθυστερούν την απόσβεση της επένδυσης.

Επίσης, η προσαρμογή των δεδομένων στα συστήματα AI απαιτεί τεράστιο όγκο καθαρών, ελεγμένων δεδομένων. Η δημιουργία ή αγορά αυτών των datasets μπορεί να αποτελέσει το πλέον δαπανηρό στάδιο. Επιπλέον, υπάρχουν τα κόστη ελέγχου, ρύθμισης και δεοντολογίας: οι επιχειρήσεις καλούνται να συμμορφωθούν με τοπικά και διεθνή πλαίσια (όπως το AI Act της Ε.Ε.), που επιβάλλουν διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου και διαφάνειας.

Τέλος, απαιτείται τεχνική υποστήριξη και συντήρηση: καθώς τα μοντέλα ενημερώνονται διαρκώς, η συντήρηση τους απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και πρόσθετη υπολογιστική ισχύ.

