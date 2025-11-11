Η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια έχει εκτοξεύσει τις εκπομπές ρύπων της αεροπορίας, οι οποίες αυξάνονται ταχύτερα από εκείνες των σιδηροδρόμων, της οδικής ή θαλάσσιας μεταφοράς. Παρότι τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές μιας πτήσης έως και 80%, η παραγωγή τους παραμένει περιορισμένη, καλύπτοντας μόλις το 0,3% της παγκόσμιας κατανάλωσης καυσίμων το 2024.

Μέσα σε αυτήν την προσπάθεια αποανθρακοποίησης, κάποιοι μηχανικοί προτείνουν ότι χρειάζεται κάτι πιο ριζοσπαστικό: μια εντελώς νέα μορφή αεροσκάφους. Το λεγόμενο “blended wing body” (σώμα με ενσωματωμένα φτερά) καταργεί τη γνωστή μορφή «σωλήνα και φτερών» των αεροπλάνων, ενοποιώντας τα φτερά με την άτρακτο για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και μικρότερη κατανάλωση καυσίμου.

Η Natilus, εταιρεία με έδρα το Σαν Ντιέγκο, παρουσίασε το “Horizon”, ένα αεροσκάφος αυτού του τύπου, σχεδιασμένο να μεταφέρει περίπου 200 επιβάτες με 30% λιγότερα καύσιμα και 50% χαμηλότερες εκπομπές σε σχέση με τα Boeing 737 και Airbus A320. Η εταιρεία στοχεύει σε εμπορική λειτουργία έως το 2030, στόχος ιδιαίτερα φιλόδοξος, αφού πρόκειται για έναν εντελώς νέο σχεδιασμό.

Ο CEO και συνιδρυτής της Natilus, Aleksey Matyushev, δηλώνει ότι η νέα μορφή του αεροσκάφους μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση κατά 30% και το συνολικό βάρος, ενώ παράλληλα προσφέρει 30% περισσότερο χώρο στην καμπίνα, επιτρέποντας νέες ιδέες για την εμπειρία των επιβατών, όπως σαλόνια ή ζώνες ανάπαυσης στις μεγάλες πτήσεις.

Παρότι η Natilus θα χρησιμοποιήσει υπάρχουσα τεχνολογία κινητήρων, ώστε να περιορίσει το ρίσκο, η πρωτοποριακή σχεδίαση φέρνει προκλήσεις σε σταθερότητα, έλεγχο και πιστοποίηση. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η έγκριση ενός εντελώς νέου τύπου αεροσκάφους από τις ρυθμιστικές αρχές μπορεί να πάρει χρόνια, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες είναι διστακτικές απέναντι σε μη δοκιμασμένες λύσεις.

Παρά τα εμπόδια, το Horizon αντιπροσωπεύει μια τολμηρή προσπάθεια επανασχεδιασμού του μέλλοντος της πτήσης, με στόχο όχι μόνο την εξοικονόμηση καυσίμου, αλλά και την αναβάθμιση της ίδιας της εμπειρίας του ταξιδιού.

Πηγή: skai.gr

