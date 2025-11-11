Η Γη δέχτηκε το ισχυρότερο ηλιακό κύμα του 2025 - Πιθανά μπλακ άουτ σήμερα

Η προ ωρών μεγαλύτερη ηλιακή έκρηξη της χρονιάς έστειλε ένα κύμα ηλιακής δραστηριότητας που θα μπορούσε να επηρεάσει τον πλανήτη μας.

Η ισχυρή έκλαμψη κατηγορίας X5.1, είναι ικανή να προκαλέσει διακοπές σε δορυφόρους, ραδιοεπικοινωνίες υψηλής συχνότητας και πτήσεις μεγάλου ύψους, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ.

Η έκλαμψη προκάλεσε ραδιοφωνικό μπλακ άουτ σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Αφρική γύρω στις 5 π.μ. ώρα Ανατολικών ΗΠΑ (12:00 ώρα Ελλάδας), επηρεάζοντας προσωρινά τις αεροπορικές, ναυτιλιακές, επείγουσες, GPS, ραντάρ και δορυφορικές επικοινωνίες.

Η επιστήμονας διαστήματος Steph Yardley περιέγραψε το φαινόμενο ως «όχι πολύ συνηθισμένο», σημειώνοντας ότι τα εξαιρετικά ενεργητικά σωματίδια από τον ήλιο είναι τόσο ισχυρά που μπορούν να ανιχνευθούν ακόμη και από επίγειους ανιχνευτές.

«Έχουν καταγραφεί μόλις 75 από το 1942», ανέφερε στην πλατφόρμα X.

Οι επιστήμονες της Υπηρεσίας παρακολουθούν μια πιθανή εκτίναξη μάζας του στέμματος του ήλιου (CME), ένα τεράστιο νέφος ηλιακού υλικού και μαγνητικών πεδίων, που κινείται με ταχύτητα περίπου 4.800 χλμ/δευτ.

Αν κατευθυνθεί προς τον πλανήτη μας, θα μπορούσε να προκαλέσει μια ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα, διαταράσσοντας το μαγνητικό πεδίο της Γης από το βράδυ της Τρίτης προς την Τετάρτη. Ενδέχεται, μάλιστα, να εμφανιστεί σέλας ακόμη και σε νότιες Πολιτείες των ΗΠΑ, γεγονός πραγματικά ασυνήθιστο.

Οι αξιωματούχοι εξέδωσαν προειδοποίηση G3 Watch, αναφέροντας ότι μια άλλη εκτίναξη μάζας από τις 10 Νοεμβρίου μπορεί να φτάσει το βράδυ της 11ης Νοεμβρίου και να συνεχιστεί έως τις 12 Νοεμβρίου.

Η πρόσφατη έκλαμψη προήλθε από την ηλιακή κηλίδα AR4274, η οποία παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες, έχοντας ήδη προκαλέσει δύο σημαντικές εκλάμψεις στις 9 και 10 Νοεμβρίου. Οι ηλιακές κηλίδες είναι προσωρινές, πιο σκοτεινές περιοχές στην επιφάνεια του ήλιου, που είναι ψυχρότερες από τις γύρω περιοχές.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι τα υψηλής ενέργειας σωματίδια από τον ήλιο προκαλούν προειδοποιήσεις ακτινοβολίας. Οι επιβάτες και τα πληρώματα πτήσεων μεγάλης διάρκειας σε πολικές περιοχές μπορεί να εκτεθούν σε ελαφρώς αυξημένα επίπεδα ακτινοβολίας. Οι δορυφόροι σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, ιδιαίτερα αυτοί που πετούν πάνω από τους πόλους, είναι ευάλωτοι σε προσωρινές ηλεκτρικές διαταραχές.

