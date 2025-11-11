Η τεχνητή νοημοσύνη «αντικαθιστά» το διαβατήριο: Το Ηνωμένο Βασίλειο δοκιμάζει νέα τεχνολογία ανέπαφων ελέγχων στα σύνορα

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε δοκιμές για τον λεγόμενο ανέπαφο έλεγχο στα σύνορα, με την πρώτη πιλοτική εφαρμογή να πραγματοποιείται στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ τον περασμένο Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τη βρετανική συνοριακή δύναμη, η νέα τεχνολογία που δοκιμάστηκε για τρεις εβδομάδες στις υφιστάμενες ηλεκτρονικές πύλες (e-gates) μπορεί να «μειώσει σημαντικά» τον χρόνο ελέγχου κατά την είσοδο στη χώρα, καταργώντας την ανάγκη σάρωσης του διαβατηρίου.

Ο Φιλ Ντάγκλας, γενικός διευθυντής της συνοριακής δύναμης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των δοκιμών. «Τα σύνορα έχουν πραγματικά αλλάξει τα τελευταία χρόνια και αυτό το έργο επιταχύνεται», δήλωσε στους Times. «Οι προσδοκίες του κοινού έχουν αλλάξει και η τεχνολογία έχει αλλάξει. Διαθέτουμε πλέον τεχνητή νοημοσύνη για την αναγνώριση προσώπου και τη χρήση βιομετρικών αναγνωριστικών παράλληλα με τις πιο παραδοσιακές μορφές ταυτοποίησης, όπως οι βίζες και τα διαβατήρια».

Η νέα τεχνολογία ενσωματώνεται στις ήδη υπάρχουσες ηλεκτρονικές πύλες, στις οποίες οι ταξιδιώτες σήμερα πλησιάζουν σε μια κάμερα και τοποθετούν το διαβατήριό τους στον σαρωτή. Εάν το σύστημα τους αναγνωρίσει, τους επιτρέπει την είσοδο.

Το νέο «ανέπαφο» σύστημα στοχεύει να είναι ακόμη πιο απρόσκοπτο, εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη να βγάλει κανείς το διαβατήριό του.

Παρά τα οφέλη, ο Ντάγκλας επανέλαβε τη σημασία του λεγόμενου «θεάτρου» των συνόρων.

Όπως τόνισε, όταν οι άνθρωποι διασχίζουν τα σύνορα, «σταματούν και είναι μια στιγμή που ξέρουν ότι ελέγχονται». Ο ίδιος επέμεινε ότι η νέα τεχνολογία δεν πρέπει να καταργήσει αυτή την αίσθηση του ελέγχου και της εποπτείας στα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι δοκιμές στο Μάντσεστερ, που διήρκεσαν τρεις εβδομάδες τον Οκτώβριο, ήταν διαθέσιμες μόνο σε κατόχους βρετανικών διαβατηρίων.

Οι ηλεκτρονικές πύλες στο Ηνωμένο Βασίλειο αρχικά περιορίζονταν σε αφίξεις από τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, με την πάροδο των ετών, η χρήση τους επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει ταξιδιώτες από την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ισλανδία, την Ιαπωνία, το Λιχτενστάιν, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, τη Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα, την Ελβετία και τις ΗΠΑ.

