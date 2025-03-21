Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος: Νέος πρόεδρος ο Εμμανουήλ Ράμμος

Με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ορίζονται ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ).

Η θητεία τους είναι πενταετής. Το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτίζεται από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο πρόεδρος, Εμμανουήλ Ράμμος, διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ερευνητικές και διοικητικές θέσεις, καθώς μεταξύ άλλων υπηρέτησε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τα βιογραφικά των μελών του, αναφέρονται στην ανακοίνωση του υπουργείου:

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Ράμμος

Ο Δρ. Εμμανουήλ Ράμμος διαθέτει πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας στη διαστημική τεχνολογία. Σπούδασε Φυσική, Τηλεπικοινωνίες και Ηλεκτρονικά σε Αθήνα και Παρίσι, αποκτώντας μεταπτυχιακό και διδακτορικό. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1978 στην PHILIPS, αναπτύσσοντας τεχνολογίες μικροηλεκτρονικής και δορυφορικής τηλεόρασης.

Υπηρέτησε 31 χρόνια στην ESA, κατέχοντας τεχνικούς και διοικητικούς ρόλους σε δορυφορικά συστήματα τηλεπικοινωνιών, τηλεπαρατήρησης και ναυσιπλοΐας. Συμμετείχε στις μελέτες για τον Hellas Sat, ενώ συντόνισε την ελληνική εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκά όργανα για το Galileo. Μετά την αποχώρησή του από την ESA το 2016, ίδρυσε εταιρεία που ανέπτυξε καινοτόμο σύστημα σμήνους (constellation) χρησιμοποιώντας εμπορικά αεροσκάφη ως πλατφόρμες για επιστημονικά όργανα. Διαθέτει 25 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έχει διδάξει δορυφορική τεχνολογία σε κορυφαία πανεπιστήμια.

Αναπληρωτής πρόεδρος: Κώστας Συνολάκης

Ο Κώστας Συνολάκης είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Νότιας Καλιφόρνιας (1985) και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (2004), με έρευνα σε υδροδυναμική, γεωφυσική, ωκεανογραφία και διαχείριση κρίσεων. Ανέπτυξε το μοντέλο MOST για την πρόγνωση της διάδοσης των παλιρροϊκών κυμάτων, που χρησιμοποιείται από τη NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 110 επιστημονικές εργασίες σε κορυφαία περιοδικά (Science, Nature) και έχει λάβει διεθνή βραβεία, όπως το Soloviev Award (2014), το Mofatt-Nichol στον τομέα της Ακτομηχανικής της Εταιρείας Πολιτικών Μηχανικών ΗΠΑ (2015), και το Διεθνές Βραβείο Ακτομηχανικής (2019). Έχει βραβευθεί από τον Λευκό Οίκο ως ένας από τους 100 καλύτερους νέους επιστήμονες στις ΗΠΑ (1988). Είναι ιδρυτής του Tsunami Research Center (1995) που επικεντρώνεται στη διάβρωση των ακτών και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2016.

Διευθύνων Σύμβουλος: Νίκος Σέργης

Ο Δρ. Νίκος Σέργης είναι ερευνητής στη Διαστημική Φυσική, με εμπειρία σε ερευνητικά ιδρύματα όπως η Ακαδημία Αθηνών, το Johns Hopkins University (JHU/APL) και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει 77 επιστημονικές εργασίες με 1.700+ ετεροαναφορές και έχει λάβει βραβεία από τη NASA (2009, 2018) για τη συνεισφορά του στην αποστολή Cassini-Huygens.

Διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και είναι αξιολογητής προτάσεων για τη NASA, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικούς φορείς. Έχει επιβλέψει διδακτορικές διατριβές και συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Είναι μέλος της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης (AGU), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (EGU) και της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (IAU).

Μέλη:

Ιωάννης Δαγκλής

Ο Ιωάννης Α. Δαγκλής είναι καθηγητής Διαστημικής Φυσικής στο ΕΚΠΑ και πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Διαστημικών Εφαρμογών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Έχει εργαστεί σε ερευνητικά κέντρα σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ιαπωνία και είναι τακτικό μέλος της Διεθνούς Αστροναυτικής Ακαδημίας.

Είναι εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στην IAGA (International Association of Geomagnetism and Aeronomy), στη SCOSTEP (Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics) και στο ILWS (International Living With a Star), και Steering Board Member of the ESA Space Weather Working Team (SWWT).

Έχει διατελέσει συνεργάτης της NASA, της ESA και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμμετείχε στον σχεδιασμό 15 διαστημικών αποστολών. Είναι Editor-in-Chief του Annales Geophysicae και Editor στο Nature - Scientific Reports. Το έργο του περιλαμβάνει 6 βιβλία, 130 επιστημονικές δημοσιεύσεις με 7.500 αναφορές (h-index=44), ενώ έχει ηγηθεί 32 διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

Αθηνά Κουστένη

Η Αθηνά Κουστένη είναι αστροφυσικός με διδακτορικό στην Αστροφυσική και Διαστημική Τεχνολογία (1989) από το Πανεπιστήμιο 7 του Παρισιού. Το 1996 της απονεμήθηκε το Δίπλωμα Διεύθυνσης Ερευνών (Habilitation DR), η ανώτατη ακαδημαϊκή διάκριση στη Γαλλία. Ειδικεύεται στην Πλανητολογία, μελετώντας τους γιγάντιους πλανήτες, εξωπλανήτες και τη διαστημική εξερεύνηση.

Συμμετείχε σε αποστολές ESA και NASA, όπως το Cassini-Huygens, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη τριών επιστημονικών οργάνων. Έχει συγγράψει 250 επιστημονικές εργασίες και το βιβλίο «Τιτάνας: Η διερεύνηση ενός παρόμοιου κόσμου με τη Γη». Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Διαστημικών Επιστημών της ESA, μέλος διεθνών επιστημονικών συμβουλίων ESA και NASA, και έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις για τη συμβολή της στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Σταμάτης Κριμιζής

Ο Σταμάτης Κριμιζής είναι κορυφαίος επιστήμονας στη διαστημική φυσική. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και έλαβε διδακτορικό στη Φυσική από το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Δίδαξε στο ίδιο πανεπιστήμιο και εργάστηκε στο Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, όπου διετέλεσε επιστημονικός διευθυντής.

Συμμετείχε σε εμβληματικές αποστολές της NASA όπως τα Voyager 1 & 2 και το Cassini-Huygens. Έχει δημοσιεύσει 630+ επιστημονικές εργασίες και έχει σχεδιάσει όργανα για όλους τους κλασικούς πλανήτες. Εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 2004, διετέλεσε εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ESA και έχει τιμηθεί με διεθνή βραβεία. Ο αστεροειδής 8323 Krimigis φέρει το όνομά του.

Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος

Ο Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος έχει 35 χρόνια εμπειρίας στην τεχνολογία του διαστήματος και την ανάπτυξη διαστημικών αποστολών. Κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό από το Sup'Aero στην Τουλούζη (1990). Ξεκίνησε την καριέρα του στην Alcatel Space (νυν Thales) ως μηχανικός ραντάρ, συμβάλλοντας σε αποστολές του CNES και της ESA, ενώ ανέπτυξε μία καινοτόμο τεχνική συμπίεσης παλμών, η οποία κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Το 1995 εντάχθηκε στην ESA και ανέλαβε την ανάπτυξη του ωφέλιμου φορτίου του CryoSat (SIRAL) (2004). Διετέλεσε Payload Manager του Sentinel-3 και από το 2017, ως Διαχειριστής Έργου (Project Manager) του Sentinel-2, ηγήθηκε της ανάπτυξης των δορυφόρων Sentinel-2C και -2D, διαχειριζόμενος προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ και μια ομάδα έως 20 ατόμων.

