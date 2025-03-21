Στο Πρωτοδικείο Αθηνών πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη εικονοτηλεδιάσκεψη ποινικής δίκης.

Αναλυτικότερα, μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης εξετάστηκε από τον 5ο ανακριτή Αθηνών, κατηγορούμενος που κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, χωρίς να μεταταχθεί στο γραφείο του ανακριτή.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με αφορμή τα γεγονός αυτό, δήλωσε: «Η σημερινή τηλεματική συνεδρίαση ποινικής ανάκρισης είναι μια επιβεβαίωση της καθημερινής προσπάθειας της κυβέρνησης για τη δημιουργία των προϋποθέσεων που διασφαλίζουν την ταχύτερη και αποτελεσματική απονομή της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή στην πορεία ψηφιοποίησης των ποινικών δικαστηρίων, που βοηθά αποφασιστικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών, με πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους».

Η εισαγωγή των ψηφιακών εργαλείων και στον τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης προβλέπεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και ΚΥΑ, καλύπτοντας το σύνολο της ποινικής διαδικασίας, δηλαδή, προανάκριση, ανάκριση και κυρίως δίκη και με την απομακρυσμένη εξέταση όλων των συμμετεχόντων σε αυτή, κατηγορουμένων, μαρτύρων και διαδίκων.

Η έναρξη της εικονοτηλεδιάσκεψης και στα Ποινικά Δικαστήρια επιφέρει εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς θα υπάρχει αποφυγή μεταγωγών και άσκοπων μετακινήσεων των εμπλεκομένων στην κάθε δικαστική υπόθεση.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος του κατηγορούμενου που εξετάστηκε, δήλωσε σχετικά:

«Είναι μια αλλαγή στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας η οποία θα λειτουργήσει ευεργετικά. Έτσι αποφεύγει ο κατηγορούμενος άσκοπες και πολύ δύσκολες γι' αυτόν οδυνηρές μεταγωγές από το ένα μέρος της Ελλάδας στο άλλο και συγχρόνως διασφαλίζονται πάντοτε τα δικονομικά δικαιώματα του κατηγορουμένου, ενώ δίνεται η δυνατότητα για πιο ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.