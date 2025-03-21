Γιατί πρέπει να απενεργοποιούμε το WiFi του κινητού μας όταν φεύγουμε από το σπίτι

Το κινητό τηλέφωνο πλέον είναι τόσο απαραίτητο στην καθημερινή ζωή, όσο τα κλειδιά του σπιτιού και το πορτοφόλι.

Ωστόσο, δεν είναι απλά ένα εργαλείο πλοήγησης ή επικοινωνίας καθώς μπορεί να αποκαλύπτει μυστικά, όταν βγαίνουμε εκτός σπιτιού, για αυτό ειδικοί ασφαλείας προτείνουν να απενεργοποιούμε μια συγκεκριμένη λειτουργία όταν φεύγουμε από το σπίτι ή το χώρο εργασίας μας. Το WiFi.

Όπως τονίζουν ειδικοί η απενεργοποίησή του αποτρέπει τη συσκευή από το να συνδεθεί σε μη αξιόπιστα δίκτυα, διασφαλίζοντας έτσι τα προσωπικά σας δεδομένα, ενώ δυσκολεύει εφαρμογές, υπηρεσίες και τεχνολογικούς κολοσσούς να εντοπίζουν τη θέση σας και να παρακολουθούν τα ενδιαφέροντα και τις αγορές σας.

Αυτό που μπορεί να μην συνειδητοποιείτε ή να μην λαμβάνετε υπόψη σας κατά τη διάρκεια της καθημερινής σας ρουτίνας είναι ότι η συνεχής ενεργοποίηση του WiFi σας σημαίνει ότι αναζητά συνεχώς δίκτυα για σύνδεση.

Και το τηλέφωνό σας δεν είναι επιλεκτικό - σαρώνει και αλληλεπιδρά με όλα τα ανοιχτά, άγνωστα δίκτυα.

Το WiFi, αν και βολικό, μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι, καθώς επιτρέπει τον εύκολο εντοπισμό θέσης και την κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει λεπτομέρειες όπως οι συχνές τοποθεσίες σας, οι δραστηριότητες σε αυτά τα μέρη, ακόμη και το ποιος βρίσκεται κοντά σας.

Μάλιστα, με την πάροδο του χρόνου, η κινητή συσκευή σας συγκεντρώνει ένα τεράστιο ποσό προσωπικών πληροφοριών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αξιοποιηθούν από χάκερ ή από τους εμπόρους για να στοχεύσουν διαφημίσεις απευθείας σε εσάς.

Τα δεδομένα αυτά αποτελούν επίσης χρυσωρυχείο για τους συλλέκτες δεδομένων που συλλέγουν και πωλούν πληροφορίες για εκατομμύρια ανθρώπους καθημερινά.

Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας συνιστούν να απενεργοποιείτε το WiFi όταν δεν βρίσκεστε εντός εμβέλειας αξιόπιστων δικτύων, όπως το σπίτι, η εργασία και να καθαρίζετε τακτικά τα αποθηκευμένα δίκτυα στο τηλέφωνό σας. Η χειροκίνητη σύνδεση όταν είναι απαραίτητο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο αυτόματης σύνδεσης σε μη ασφαλή ή κακόβουλα δίκτυα, διατηρώντας έτσι το ψηφιακό σας αποτύπωμα λιγότερο ορατό.

Στον σημερινό κόσμο όπου τα δεδομένα μοιάζουν με νομίσματα, μερικές φορές η πιο έξυπνη κίνηση είναι να μείνετε εκτός δικτύου μέχρι να χρειαστείτε πραγματικά Wi-Fi.

Οι χρήστες Android θα πρέπει να γνωρίζουν ωστόσο ότι η απλή απενεργοποίηση του Wi-Fi και η λήθη των αποθηκευμένων δικτύων μπορεί να μην είναι επαρκής, καθώς πολλές συσκευές Android χρησιμοποιούν Bluetooth για τον εντοπισμό θέσης.

Αυτό σημαίνει ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να εξακολουθεί να εντοπίζει κοντινές συσκευές και να αποκαλύπτει την τοποθεσία σας, ακόμη και όταν το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο.



Πηγή: skai.gr

