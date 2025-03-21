Safe Start: Ομάδα μαθητών έφτιαξε έξυπνο τιμόνι που φιλοδοξεί να σώσει ζωές

Πόσες ζωές θα μπορούσαμε να σώσουμε αν προλαμβάναμε την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και κόπωσης πριν καν ξεκινήσει το όχημα; Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, ήταν η αφορμή για να ιδρυθεί από μια ομάδα νέων, η Safe Start, που δημιούργησε ένα έξυπνο τιμόνι που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή τους, μέσα από τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό JA Greece, αποφάσισαν να αναπτύξουν μια λύση που θα συμβάλει στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, ενσωματώνοντας τεχνολογία αιχμής στον τρόπο που οδηγούμε. Το 25% των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων παγκοσμίως σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 1,35 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο, λόγω μεθυσμένων οδηγών. Στην Ελλάδα, τα δεδομένα είναι εξίσου ανησυχητικά: το 30% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα σχετίζονται με το αλκοόλ, με περίπου 1.000 θύματα ετησίως να προστίθενται στις στατιστικές.

Έξυπνο τιμόνι με διπλή τεχνολογία ανίχνευσης

Το βασικό προϊόν της Safe Start είναι ένα έξυπνο τιμόνι, εξοπλισμένο με δύο προηγμένους αισθητήρες που αναλύουν την κατάσταση του οδηγού πριν και κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Λειτουργεί με αισθητήρες καρδιακού ρυθμού, που τοποθετούνται στις λαβές του τιμονιού και μετρούν τους παλμούς του οδηγού. Αν εντοπιστεί απότομη πτώση παλμών ή σημάδια κόπωσης, το σύστημα ενεργοποιεί δονούμενες ειδοποιήσεις και ηχητικά σήματα για να επαναφέρει την προσοχή του οδηγού.

Επίσης, διαθέτει αισθητήρες ανίχνευσης αλκοόλ, που βρίσκονται σε ένα διακριτικό εξάρτημα πίσω από το τιμόνι, στη δεξιά πλευρά. Πριν από την εκκίνηση του κινητήρα, οι αισθητήρες αναλύουν την αναπνοή του οδηγού. Αν εντοπιστεί αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο, το σύστημα μπλοκάρει την εκκίνηση του αυτοκινήτου και ειδοποιεί τον χρήστη. Το έξυπνο τιμόνι της Safe Start συνδυάζει δύο τεχνολογίες που μέχρι τώρα λειτουργούσαν ξεχωριστά. Με αυτόν τον τρόπο, δεν προστατεύει μόνο από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά και από τους κινδύνους που προκαλεί η υπερβολική κόπωση και η έλλειψη συγκέντρωσης στον δρόμο.

Η Ομάδα της Safe Start:

Η ομάδα αποτελείται από μαθητές της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης με πάθος για την καινοτομία, την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα: Κρίστι Ευσταθίου: Γενική Διεύθυνση, Μαρίτα Σταυράκη Διεύθυνση HR, Αλεξάνδρα Κικίλια: Διεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης, Θεόφιλος Χριστοδούλου Οικονομική Διεύθυνση, Ελλιάννα Χατζηγεωργίου: Διεύθυνση Μάρκετινγκ, Βαλεντίνα Βερνίκου: Διεύθυνση Πωλήσεων. Μέντορες: Πηγή Λιαγκρή, Βασίλης Κάκαρης, Ελπίδα Τσατσούλα

Στόχος τους είναι, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, να δουν το προϊόν να εφαρμόζεται στην πραγματικότητα και να συμβάλουν σε έναν πιο ασφαλή κόσμο στους δρόμους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν και το site: www.safestart.gr

Η ομάδα της SafeStart θα βρίσκεται στην Μαθητική Εμπορική Έκθεση στο The Mall Athens στις 21 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.