Μπορεί να υπάρξει ζωή πέρα ​​από τη Γη; Στον Εγκέλαδο, το φεγγάρι του Κρόνου, ανιχνεύτηκε φώσφορος

Χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν από την αποστολή Cassini της NASA, μια διεθνής ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε φώσφορο - ένα απαραίτητο χημικό στοιχείο για τη ζωή - κλειδωμένο μέσα σε κόκκους πάγου πλούσιους σε αλάτι που εκτοξεύτηκαν στο διάστημα από τον Εγκέλαδο.

Το μικρό φεγγάρι είναι γνωστό ότι διαθέτει έναν υπόγειο ωκεανό και το νερό από αυτόν τον ωκεανό εκρήγνυται μέσω ρωγμών στον παγωμένο φλοιό του Εγκέλαδου ως θερμοπίδακες στο νότιο πόλο του, δημιουργώντας ένα λοφίο. Στη συνέχεια, το λοφίο τροφοδοτεί τον δακτύλιο Ε του Κρόνου (ένας αχνός δακτύλιος έξω από τους φωτεινότερους κύριους δακτυλίους) με παγωμένα σωματίδια.

Saturn's moon Enceladus is emitting icy particles containing phosphorus – an essential element for life.



The discovery was made using data collected by @NASA’s Cassini spacecraft and is the first time the element has been found in an ocean beyond Earth. https://t.co/8X1UlmvrjF pic.twitter.com/CRjwZOIehm