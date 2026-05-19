Η Google και η Blackstone θα ιδρύσουν νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στο cloud

Τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν η Alphabet της Google και η επενδυτική εταιρεία Blackstone, με στόχο να ανταγωνιστούν παρόχους cloud AI όπως η CoreWeave, αξιοποιώντας τα εξειδικευμένα τσιπ της Google.

Οι δύο όμιλοι γνωστοποίησαν ότι θα επενδύσουν αρχικά 5 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της Blackstone για την ίδρυση της νέας εταιρείας, η οποία προς το παρόν παραμένει χωρίς όνομα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα προσπάθεια της Google να διαθέσει εμπορικά σε τρίτους τα δικά της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, εντείνοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό με τη NVIDIA, η οποία κυριαρχεί σήμερα στην αγορά υπολογιστικής ισχύος για AI.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η νέα εταιρεία φιλοδοξεί έως το 2027 να διαθέτει ενεργειακή ισχύ 500 megawatts -επίπεδο αντίστοιχο με τις ανάγκες μιας μεσαίου μεγέθους πόλης -και στη συνέχεια να αυξήσει σημαντικά τη δυναμικότητά της.

Η συνεργασία έρχεται σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, απαραίτητη για την εκπαίδευση και λειτουργία προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, αυξάνεται ραγδαία. Σήμερα, πολλές μεγάλες εταιρείες AI βασίζονται σε υποδομές της CoreWeave, η οποία χρησιμοποιεί κυρίως τσιπ της NVIDIA, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί και αρκετές μικρότερες εταιρείες «neocloud» για να καλύψουν την αυξανόμενη ανάγκη της αγοράς.

Η Google παρουσίασε πρόσφατα μια νέα γενιά επεξεργαστών ειδικά σχεδιασμένων για AI inference, δηλαδή για τη λειτουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης μετά την εκπαίδευσή τους, καθώς και νέα τσιπ για την εκπαίδευση μοντέλων. Η εταιρεία θα προμηθεύει τη νέα κοινοπραξία με hardware, τα γνωστά Tensor Processing Units, αλλά και λογισμικό και υπηρεσίες cloud.

Διευθύνων σύμβουλος της νέας εταιρείας αναλαμβάνει ο Benjamin Treynor Sloss, επί χρόνια στέλεχος της Google. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη συμφωνία, η Blackstone θα διατηρεί το πλειοψηφικό πακέτο συμμετοχής και αναμένεται να στηρίξει συνολικές επενδύσεις περίπου 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υπολογιστικές υποδομές και data centers.

Οι δύο εταιρείες έχουν ήδη εντοπίσει data centers που θα ενταχθούν στο εγχείρημα, ορισμένα από τα οποία βρίσκονται ακόμη υπό κατασκευή.

Η αγορά παρακολουθεί εδώ και χρόνια εάν η Google θα προχωρήσει σε ευρύτερη εμπορική αξιοποίηση των TPUs της. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει συνάψει σημαντικές συμφωνίες με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως η Anthropic και η Meta.

Η Blackstone θεωρείται ένας από τους πιο ενεργούς επενδυτές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των data centers παγκοσμίως. Το 2021 εξαγόρασε τη διαχειρίστρια data centers QTS Realty Trust, ενώ το 2024 συμφώνησε στην εξαγορά της AirTrunk.

Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε εταιρείες όπως η CoreWeave, η Anthropic και η OpenAI.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Blackstone, Stephen Schwarzman, δήλωσε πρόσφατα ότι ο όμιλος διαθέτει ήδη data centers αξίας άνω των 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ εξετάζει νέα έργα συνολικής δυνητικής αξίας ακόμη 160 δισεκατομμυρίων.

Πρόσφατα, η Blackstone δημιούργησε και νέα μονάδα με την ονομασία BXN1, με στόχο τον συντονισμό όλων των επενδύσεων της στον χώρο της AI. Επικεφαλής της μονάδας ανέλαβε ο Jas Khaira, ο οποίος είχε ηγηθεί και της επένδυσης της εταιρείας στην CoreWeave.

Η συνεργασία με τη Google αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη επένδυση της BXN1, μετά την κοινοπραξία ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Anthropic και άλλες εταιρείες για την ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις.



Πηγή: skai.gr

