Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα Τριπτών Εργαλείων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η 5η Επιστημονική Συνάντηση της Ένωσης για την Έρευνα των Τριπτών Εργαλείων (5th AGSTR Thessaloniki) θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 15-18 Σεπτεμβρίου 2025, στο ΚΕΔΕΑ. Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει ο Τομέας Αρχαιολογίας και το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, καθώς και η ομάδα PlantCult του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΠΘ, η συνάντηση αυτή αποτελεί «μια διεθνή διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης». Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν 55 σύνεδροι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας επιστημονικές εργασίες πάνω σε θέματα όπως η αρχαία τεχνολογία, η προμήθεια πρώτων υλών, η οργάνωση της κατασκευής, τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η χρήση, η διακίνηση των λίθινων εργαλείων αλλά και ο τερματισμός της χρήσης τους.

Η συμβολή των τριπτών εργαλείων στην αρχαιολογική έρευνα

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, η μελέτη των τριπτών εργαλείων προσφέρει σημαντικές γνώσεις για την καθημερινή ζωή, την κοινωνική δομή και την οικονομική οργάνωση των ανθρώπινων κοινοτήτων του παρελθόντος. Η κατανόηση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνταν επιτρέπει την αποκωδικοποίηση των τεχνικών κατασκευής και την αποκάλυψη των ιχνών χρήσης, αναδεικνύοντας το πλαίσιο που ενσωμάτωνε τις ανάγκες και τις δεξιότητες τόσο των προϊστορικών όσο και των μεταγενέστερων κοινωνιών. Επιπλέον, η ανάλυση αυτών των αντικειμένων φέρνει στο φως τη βαθύτερη σημασία και τα νοήματα που συνδέονταν με τα εργαλεία αυτά, για τα μέλη των αντίστοιχων κοινοτήτων.

Η επιστημονική συνάντηση τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο διατίθενται στον επίσημο ιστότοπο: https://agstr2025.web.auth.gr/

*Πηγή φωτογραφίας: Γραφείο Τύπου ΑΠΘ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

