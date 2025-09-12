Κίνα-2025 GIIC: Πρόσκληση για ανοιχτή συνεργασία μπροστά στις νέες ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Παγκόσμιας Τεχνολογικής Διάσκεψης Global Industrial Internet Conference (GIIC) 2025, η οποία διεξήχθη στις 8 Σεπτεμβρίου στην πόλη Σενγιάνγκ, πρωτεύουσα της επαρχίας Λιαονίνγκ στη βορειοανατολική Κίνα.

Κατά τη διάρκεια της φετινής διάσκεψης, Κινέζοι και διεθνείς προσκεκλημένοι απηύθυναν κάλεσμα ανοιχτής συνεργασίας για την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Όπως τονίστηκε, η καινοτομία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας αποτελούν κλειδιά για την πρόοδο των ψηφιακών τεχνολογιών σε παγκόσμια κλίμακα.

Η GIIC 2025 προσέλκυσε τη συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων και διευθυντικών στελεχών από δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων η Βραζιλία, οι ΗΠΑ, η Νότια Κορέα, η Σαουδική Αραβία και φυσικά η Κίνα. Οι αποστολές εστίασαν σε τομείς όπως η κινητή επικοινωνία, η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογικά προηγμένες μορφές βιομηχανικής παραγωγής.

Η συμβολή της ψηφιακής καινοτομίας στην οικονομική ανάπτυξη

Στη διάσκεψη δόθηκε έμφαση στις έξυπνες συσκευές, στις διασυνδέσεις των δικτύων ψηφιακής μεταφοράς δεδομένων, καθώς και στον κρίσιμο ρόλο της ψηφιοποίησης ως καταλύτη για την οικονομική εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνιών. Οι συμμετέχοντες αναζήτησαν λύσεις και προτάσεις ώστε η τεχνολογική πρόοδος να οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη και να διασφαλιστούν τα οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο Πιέρο Σκαρούφι, ιδρυτής του Silicon Valley Artificial Intelligence Research Institute, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη θέση πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί «παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος», αλλά αναδεικνύεται σε έναν καταλύτη για αμοιβαία κέρδη και κοινή επιτυχία. Υπογράμμισε επίσης πως η διεθνής συνεργασία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στα σημαντικά επιτεύγματα που σημειώνονται σήμερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αποδεικνύοντας ότι μόνο μέσω της συσπείρωσης των δυνάμεων, οι προκλήσεις μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.