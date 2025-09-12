H Microsoft διαχωρίζει το Teams από το Office και γλιτώνει πρόστιμο από την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκε τις δεσμεύσεις που έλαβε η Microsoft, για το Teams, γλιτώνοντας πρόστιμο για αθέμιτο ανταγωνισμό, όπως ανακοίνωσε το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις, η Microsoft θα διαθέσει εκδόσεις των πακέτων Office 365 και Microsoft 365 χωρίς το Teams και σε μειωμένη τιμή, μεταξύ άλλων αλλαγών.

Η Nanna-Louise Linde, αντιπρόεδρος της Microsoft για τις ευρωπαϊκές κυβερνητικές υποθέσεις, δήλωσε: «Εκτιμούμε τον διάλογο με την Επιτροπή που οδήγησε σε αυτή τη συμφωνία και τώρα στρεφόμαστε προς την άμεση και πλήρη εφαρμογή αυτών των νέων υποχρεώσεων».

Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ άνοιξαν έρευνα μετά από καταγγελία της Slack Technologies Inc, ενώ και η γερμανική ανταγωνιστική εταιρεία alfaview υπέβαλε επίσης παρόμοια καταγγελία.

Η προκαταρκτική απόφαση των ρυθμιστικών αρχών ήταν ότι η Microsoft είχε παραχωρήσει στο Teams αδικαιολόγητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και είχε περιορίσει τον ανταγωνισμό στην αγορά των προϊόντων επικοινωνίας και συνεργασίας που βασίζονται στο cloud. Ο τρόπος, σύμφωνα με την καταγγελία ήταν να συνδέσει το Teams με τις εφαρμογές παραγωγικότητας, όπως τα Word, Excel, PowerPoint και Outlook.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.