Αστεροειδής 2024 YR4: Η NASA αύξησε τις πιθανότητες να χτυπήσει τη Σελήνη το 2032

Ο αστεροειδής «2024 YR4» επανέρχεται στο προσκήνιο. Ο συγκεκριμένος αστεροειδής που χαρακτηρίζεται ως «δολοφόνος πόλης», ενδέχεται να μη βρίσκεται πλέον σε τροχιά σύγκρουσης με τη Γη, ωστόσο, η NASA αύξησε τις πιθανότητες να χτυπήσει τη Σελήνη σε μόλις 7 χρόνια. Σύμφωνα με τη διαστημική υπηρεσία, υπάρχει πλέον πιθανότητα 4,3% ο «2024 YR4» να συγκρουστεί με τη Σελήνη στις 22 Δεκεμβρίου 2032.

A new observation from @NASAWebb of asteroid 2024 YR4 has improved our knowledge of where the asteroid will be on Dec. 22, 2032 by nearly 20%, thus raising the chance of a lunar impact to 4.3%. 2024 YR4 is now too far to observe until 2028. https://t.co/iVzKgB0gfc pic.twitter.com/n9I13tdG2P June 6, 2025

The impact probability of asteroid 2024 YR4 has dropped to 0.004%. It's expected to safely pass Earth in 2032.



Read the full update: https://t.co/wirnWv6FYE pic.twitter.com/AKXma5eVoT — NASA (@NASA) February 24, 2025

Το συμβάν της πρόσκρουσης θα μπορούσε να είναι ορατό από τη Γη ως μια φωτεινή λάμψη φωτός, καθώς σεληνιακό υλικό εκτοξεύεται στο διάστημα, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο «2024 YR4», που ανακαλύφθηκε μόλις στα τέλη του περασμένου έτους, έχει διάμετρο μεταξύ 174 και 220 ποδιών (53 και 67 μέτρων) - περίπου το ίδιο μέγεθος με ένα Boeing 747.

Τι θα γινόταν αν ένας τέτοιος αστεροειδής χτυπούσε την Γη;

Εάν ο διαστημικός βράχος χτυπούσε τη Γη, θα δημιουργούσε μια έκρηξη ισοδύναμη με την πυροδότηση 7,7 μεγατόνων TNT και θα άφηνε έναν κρατήρα πλάτους 3.000 ποδιών στο έδαφος σύμφωνα με την Daily Mail.

Το ωστικό κύμα που θα εκπεμπόταν από την πρόσκρουση θα κατέστρεφε μια περιοχή στο μέγεθος μιας μεγάλης πόλης, γι' αυτό και έχει χαρακτηριστεί ως «δολοφόνος πόλης».

Ευτυχώς, η πιθανότητα να χτυπήσει τη Γη είναι ουσιαστικά μηδενική, αλλά οι νέες παρατηρήσεις της NASA αυξάνουν την πιθανότητα να χτυπήσει τη Σελήνη.

Οι νέες πιθανότητες είναι ελαφρώς αυξημένες από την προηγούμενη πιθανότητα του 3,8% για σύγκρουση του 2024 YR4 με τη Σελήνη, σύμφωνα με τη NASA.

Η NASA βασίζεται σε παρατηρήσεις από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb (JWST), το οποίο βρίσκεται στο διάστημα περίπου 1 εκατομμύριο μίλια μακριά από εμάς.

Ο αστεροειδής 2024 YR4 βρίσκεται επί του παρόντος σε μια ευρεία «ελλειπτική» (όχι τέλεια κυκλική) τροχιά γύρω από τον ήλιο, απομακρύνοντάς τον ακόμη περισσότερο από εμάς. Αναμένεται να είναι ορατός ξανά για παρατήρηση το 2028

Πηγή: skai.gr

