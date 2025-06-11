Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αστεροειδής 2024 YR4: Η NASA αύξησε τις πιθανότητες να χτυπήσει τη Σελήνη το 2032

Τι θα γινόταν αν ένας τέτοιος αστεροειδής χτυπούσε τη Γη; Στις 22 Δεκεμβρίου 2032  η πίθανή ημερομηνία πρόσκρουσης με τη Σελήνη - Οι νέες παρατηρήσεις της NASA

asteroid 2024 YR4

Ο αστεροειδής «2024 YR4» επανέρχεται στο προσκήνιο. Ο συγκεκριμένος αστεροειδής που χαρακτηρίζεται ως «δολοφόνος πόλης», ενδέχεται να μη βρίσκεται πλέον σε τροχιά σύγκρουσης με τη Γη, ωστόσο, η NASA αύξησε τις πιθανότητες να χτυπήσει τη Σελήνη σε μόλις 7 χρόνια. Σύμφωνα με τη διαστημική υπηρεσία, υπάρχει πλέον πιθανότητα 4,3% ο «2024 YR4» να συγκρουστεί με τη Σελήνη στις 22 Δεκεμβρίου 2032. 

Το συμβάν της πρόσκρουσης θα μπορούσε να είναι ορατό από τη Γη ως μια φωτεινή λάμψη φωτός, καθώς σεληνιακό υλικό εκτοξεύεται στο διάστημα, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο «2024 YR4», που ανακαλύφθηκε μόλις στα τέλη του περασμένου έτους, έχει διάμετρο μεταξύ 174 και 220 ποδιών (53 και 67 μέτρων) - περίπου το ίδιο μέγεθος με ένα Boeing 747.

Τι θα γινόταν αν ένας τέτοιος αστεροειδής χτυπούσε την Γη;

Εάν ο διαστημικός βράχος χτυπούσε τη Γη, θα δημιουργούσε μια έκρηξη ισοδύναμη με την πυροδότηση 7,7 μεγατόνων TNT και θα άφηνε έναν κρατήρα πλάτους 3.000 ποδιών στο έδαφος σύμφωνα με την Daily Mail.

Το ωστικό κύμα που θα εκπεμπόταν από την πρόσκρουση θα κατέστρεφε μια περιοχή στο μέγεθος μιας μεγάλης πόλης, γι' αυτό και έχει χαρακτηριστεί ως «δολοφόνος πόλης».

Ευτυχώς, η πιθανότητα να χτυπήσει τη Γη είναι ουσιαστικά μηδενική, αλλά οι νέες παρατηρήσεις της NASA αυξάνουν την πιθανότητα να χτυπήσει τη Σελήνη.

Οι νέες πιθανότητες είναι ελαφρώς αυξημένες από την προηγούμενη πιθανότητα του 3,8% για σύγκρουση του 2024 YR4 με τη Σελήνη, σύμφωνα με τη NASA.

Η NASA βασίζεται σε παρατηρήσεις από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb (JWST), το οποίο βρίσκεται στο διάστημα περίπου 1 εκατομμύριο μίλια μακριά από εμάς.

Ο αστεροειδής 2024 YR4 βρίσκεται επί του παρόντος σε μια ευρεία «ελλειπτική» (όχι τέλεια κυκλική) τροχιά γύρω από τον ήλιο, απομακρύνοντάς τον ακόμη περισσότερο από εμάς. Αναμένεται να είναι ορατός ξανά για παρατήρηση το 2028

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αστεροειδής NASA Γη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark