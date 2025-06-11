Η ζήτηση των εργοδοτών για πτυχία μειώνεται σε όλες τις θέσεις εργασίας και ταχύτερα για τα επαγγέλματα που εκτίθενται στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την έκθεση «Βαρόμετρο θέσεων εργασίας 2025 AI» της PwC.

«Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τους ανθρώπους να επεξεργάζονται ταχύτερα εξειδικευμένες γνώσεις, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει τα τυπικά προσόντα λιγότερο σημαντικά», σύμφωνα με την έκθεση, η οποία ανέλυσε σχεδόν ένα δισεκατομμύριο αγγελίες εργασίας και χιλιάδες οικονομικές εκθέσεις εταιρειών παγκοσμίως.

Η τεχνολογία δημιουργεί επίσης ταχεία εναλλαγή στις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται οι εργαζόμενοι για να επιτύχουν, γεγονός που μπορεί να σημαίνει ότι τα πτυχία θα «ξεπεραστούν» πιο γρήγορα, προστίθεται στην έκθεση.

Ειδικότερα, οι δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες αλλάζουν 66% ταχύτερα στα επαγγέλματα που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως οι οικονομικοί αναλυτές, σε σύγκριση με εκείνα που είναι λιγότερο εκτεθειμένα, όπως για παράδειγμα οι φυσικοθεραπευτές. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο από το 25% που καταγράφηκε πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της PwC.

«Για τους εργαζόμενους, η μεγαλύτερη έμφαση στις δεξιότητες έναντι των πτυχίων στις προσλήψεις μπορεί να συμβάλει στην ισονομία των ευκαιριών, ανοίγοντας πόρτες για όσους δεν έχουν το χρόνο ή τους πόρους να αποκτήσουν πτυχίο», αναφέρει η έκθεση. «Σε τομείς που είναι εκτεθειμένοι στην ΤΝ, αυτό που έχει σημασία είναι όλο και περισσότερο τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι σήμερα, όχι τι σπούδασαν στο παρελθόν».

Είναι τα πτυχία ξεπερασμένα;

«Σήμερα, η εκπαίδευση δεν περιορίζεται πλέον σε επίσημα ιδρύματα ή πανεπιστήμια, καθώς μπορείτε να εκπαιδευτείτε σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα χρησιμοποιώντας εργαλεία AI», δήλωσε ο Joe Atkinson, Global Chief AI Officer της PwC, στο CNBC Make It. Προκειμένου να προσαρμοστείτε και να διασφαλίσετε την καριέρα σας για το μέλλον στο ταχέως μεταβαλλόμενο εργασιακό τοπίο, πρότεινε την αναβάθμιση των γνώσεων σχετικά με την ΤΝ.

«Νομίζω ότι η ικανότητα που θα έχουν τα άτομα να αξιοποιούν τεράστιες ποσότητες γνώσεων ενισχύεται σε αυτή την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Atkinson.

Προτείνει να εξερευνήσετε τα διάφορα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, να καταλάβετε τις διαφορές μεταξύ τους, να παρακολουθείτε τα τεχνολογικά blogs και να εξασκείστε στη χρήση των εργαλείων όσο το δυνατόν περισσότερο.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι οι δεξιότητες ΤΝ είναι πρακτικές δεξιότητες. Είναι εφαρμοσμένες δεξιότητες ... πρέπει να χρησιμοποιείτε την τεχνολογία», σημείωσε.

Αλλά τελικά, η επίσημη εκπαίδευση δεν αφορά μόνο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων - «αφορά ολόκληρο τον άνθρωπο», είπε. «Έχει να κάνει με το πώς σκέφτεσαι και πώς αλληλεπιδράς και πώς ασκείς κριτική. Νομίζω ότι αυτές οι ικανότητες θα έχουν μεγαλύτερη αξία στο μέλλον, όχι μικρότερη», κατέληξε.

