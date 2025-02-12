Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η NASA και η ESA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος) παρακολουθούν στενά έναν αστεροειδή στο μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, ο οποίος θα μπορούσε να χτυπήσει τη Γη σε περίπου 7 χρόνια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ο αστεροειδής 2024 YR4, με διάμετρο από 40 έως 90 μέτρα, έχει περίπου 98% πιθανότητα να περάσει με ασφάλεια τη Γη στις 22 Δεκεμβρίου 2032.

Με άλλα λόγια, εκείνη τη ημέρα, υπάρχουν 2,3% πιθανότητες (1 προς 43) ο μετεωρίτης να συγκρουστεί με τη Γη.

«Η πιθανότητα πρόσκρουσης είναι πολύ μικρή και ο αστεροειδής είναι αρκετά μικρός ώστε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε πιθανής πρόσκρουσης να είναι σε τοπική κλίμακα, αλλά η κατάσταση είναι αρκετά σημαντική ώστε να δικαιολογεί την προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας πλανητικής άμυνας» αναφέρει η ESA σε ανακοίνωσή της.

«Αχρείαστο να είναι», οι αστρονόμοι και το μεγαλύτερο διαστημικό τηλεσκόπιο του κόσμου, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb έχουν στρέψει την προσοχή τους στην πορεία που διαγράφει ο 2024 YR4 για να έχουν καλύτερη εικόνα του μεγέθους και τις τροχιάς του, σε περίπτωση που χρειαστεί να ληφθούν οποιεσδήποτε προφυλάξεις για να διατηρηθεί η Γη ασφαλής.

«Είναι πολύ σημαντικό να βελτιώσουμε την εκτίμηση του μεγέθους μας για το 2024 YR4», ανέφερε η ESA σε δήλωση της, τονίζοντας ότι «ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύει ένας αστεροειδής 40 μέτρων είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν ενός αστεροειδούς 90 μέτρων».

«Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 10 χρόνια για να κατασκευάσουμε, να σχεδιάσουμε και να εκτελέσουμε μια αποστολή εκτροπής αστεροειδών», τόνισε ο Dr Robin George Andrews.

Ο αστεροειδής θα γίνει ορατός στο τηλεσκόπιο στις αρχές Μαρτίου και οι επιστήμονες θα δώσουν μάχη με τον χρόνο για να τον παρατηρήσουν όσο καλύτερα γίνεται.

Μετά από μερικούς μήνες, ο 2024 YR4 θα πάψει να είναι ορατός ενώ δεν αναμένεται να επιστρέψει μέχρι το 2028.

Ο αστεροειδής που χαρακτηρίστηκε ως πιθανός «δολοφόνος πόλεων», εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 27 Δεκεμβρίου 2024, χάρη σε ένα ειδικό τηλεσκόπιο εντοπισμού κινδύνων, το οποίο βρίσκεται στη Χιλή.

Πού θα πέσει (αν πέσει)

Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκτυο Προειδοποίησης για Αστεροειδείς (IAWN), από τις μέχρι τώρα παρατηρήσεις, οι περιοχές που δυνητικά κινδυνεύουν από μία πρόσκρουση με τον αστεροειδή είναι:

ο ανατολικός Ειρηνικός Ωκεανός,

το βόρειο τμήμα της Νότιας Αμερικής,

ο Ατλαντικός Ωκεανός,

η Αφρική,

η Αραβική Θάλασσα και

η Νότια Ασία.

Σε αυτές τις περιοχές, μία πιθανή πτώση θα προκαλούσε «σοβαρές ζημιές».

