Αστεροειδής που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, ονόματι 2024 YR4, έχει κατά μέσο όρο 2% πιθανότητα να χτυπήσει τη Γη το 2032. Ενώ οι πιθανότητες πρόσκρουσης είναι μικρές, οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά τον διαστημικό βράχο για να αποκαλύψουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν είναι γνωστά πολλά για τον 2024 YR4, αλλά ο αστεροειδής υπολογίζεται ότι έχει πλάτος 131 έως 295 πόδια (40 έως 90 μέτρα), «εύρος μεγέθους συγκρίσιμο με αυτό ενός μεγάλου κτιρίου», δήλωσε ο δρ. Paul Chodas, διευθυντής του Κέντρου Μελετών Αντικειμένων κοντά στη Γη ή CNEOS, στο Propulatory Jet της Καλιφόρνια, στο NASAbora's.

Αυτό δεν είναι καν κοντά στο μέγεθος του αστεροειδούς «φονέα των πλανητών» που χτύπησε στη Γη πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια και οδήγησε στην εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Ο «αστεροειδής φονιάς» υπολογίστηκε ότι είχε διάμετρο περίπου 6,2 μίλια (10 χιλιόμετρα) και σήμανε τον τελευταίο γνωστό μεγάλο αστεροειδή που έπληξε τον κόσμο μας. Οι «αστεροειδείς δολοφόνοι» του πλανήτη είναι διαστημικοί βράχοι που έχουν πλάτος 1 χιλιόμετρο ή μεγαλύτερο και θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στη ζωή.

Αλλά οι μικρότεροι αστεροειδείς μπορούν να προκαλέσουν περιφερειακή καταστροφή εάν βρεθούν σε τροχιά σύγκρουσης με τη Γη, γι' αυτό οι επιστήμονες πρέπει να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα - το συντομότερο δυνατό - για τον 2024 YR4.

Η απόκτηση περισσότερων πληροφοριών για τον αστεροειδή μπορεί να μηδενίσει τις πιθανότητες για ένα άμεσο χτύπημα. Ωστόσο, οι αστρονόμοι έχουν μόνο ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για να παρατηρήσουν τον αστεροειδή πριν εξαφανιστεί τον Απρίλιο. Τώρα, σχεδιάζουν να στρέψουν το «ισχυρό μάτι» του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb προς την κατεύθυνση του 2024 YR4 με την ελπίδα να καθορίσουν το μέγεθος και την τροχιά του διαστημικού βράχου.

Παρακολούθηση ενός δυνητικά επικίνδυνου διαστημικού βράχου

Το τηλεσκόπιο Last Alert System ή ATLAS, στο Rio Hurtado της Χιλής, ανακάλυψε για πρώτη φορά τον 2024 YR4 στις 27 Δεκεμβρίου.

Η εκτίμηση του μεγέθους του αστεροειδούς έχει αλλάξει πολύ λίγο από τότε, παρά τις πολλαπλές παρατηρήσεις με τη χρήση μιας σειράς τηλεσκοπίων, επειδή ο διαστημικός βράχος μπορεί να μελετηθεί μόνο χρησιμοποιώντας την ποσότητα του ηλιακού φωτός που ανακλά. Η ποσότητα του φωτός που ανακλάται από την επιφάνεια του αστεροειδούς χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί πόσο μεγάλο είναι.

Ωστόσο, το τηλεσκόπιο Webb, που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τις παρατηρήσεις του 2024 YR4 στις αρχές Μαρτίου, βλέπει το σύμπαν σε υπέρυθρο φως. Το Webb θα είναι σε θέση να μετρήσει τη θερμότητα που ανακλάται από τον αστεροειδή και να παρέχει μια πολύ πιο ακριβή εκτίμηση μεγέθους, σύμφωνα με μελέτη του Nature που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο.

Εκτίμηση των κινδύνων

Η κατανόηση του ακριβούς μεγέθους του αστεροειδούς μπορεί να βοηθήσει τους αστρονόμους να εκτιμήσουν τους κινδύνους, εάν ο 2024 YR4 βρεθεί μελλοντικά σε πορεία σύγκρουσης με τη Γη.

«Εάν ο αστεροειδής αποδειχθεί ότι βρίσκεται στο μεγάλο άκρο του εκτιμώμενου εύρους μεγεθών του, η σύγκρουση με τη Γη θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη και ζημιά σε περιοχή έως και 50 χιλιόμετρα από το σημείο της πρόσκρουσης», είπε ο Chodas. «Η πιθανότητα αυτού του εύρους ζημιάς προκύπτει λόγω της απίστευτα υψηλής ταχύτητας (περίπου 17 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο ή 38.028 μίλια την ώρα) με την οποία ο αστεροειδής θα εισχωρούσε στην ατμόσφαιρα».

Αστεροειδείς αυτού του μεγέθους προσκρούουν στη Γη κάθε μερικές χιλιάδες χρόνια και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε τοπικές περιοχές, σύμφωνα με την ESA.

Το 1908, ένας αστεροειδής πλάτους 30 μέτρων (98 πόδια) χτύπησε τον ποταμό Podkamennaya Tunguska σε ένα απομακρυσμένο δάσος της Σιβηρίας της Ρωσίας, σύμφωνα με την Planetary Society. Ισοπέδωσε δέντρα και κατέστρεψε δάση σε έκταση 830 τετραγωνικών μιλίων (2.150 τετραγωνικών χιλιομέτρων).

Και το 2013, ένας αστεροειδής πλάτους 20 μέτρων (66 ποδιών) εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης πάνω από το Τσελιάμπινσκ της Ρωσίας. Εξερράγη στον αέρα, απελευθερώνοντας 20 έως 30 φορές περισσότερη ενέργεια από αυτή της πρώτης ατομικής βόμβας, δημιουργώντας φωτεινότητα μεγαλύτερη από τον ήλιο, εκπέμποντας θερμότητα, καταστρέφοντας περισσότερα από 7.000 κτίρια και τραυματίζοντας περισσότερους από 1.000 ανθρώπους.

Αλλά εάν ο 2024 YR4 έχει τελικά το μεγαλύτερο δυνατό μέγεθος, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι σημαντικά χειρότερα, σύμφωνα με την ESA.

«Εάν διαπιστωθεί ότι ο αστεροειδής έχει διάμετρο 50 μέτρα και αν επιβεβαιωθεί ότι είναι ένας βραχώδης αστεροειδής, τα αποτελέσματα θα είναι παρόμοια με εκείνα της πρόσκρουσης Tunguska το 1908, όπου μια επιφάνεια (2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα) καταστράφηκε και 20 εκατομμύρια δέντρα κάηκαν», σύμφωνα με έγγραφο που κοινοποίησε η υπηρεσία.

Περίπου 3.000 νέα αντικείμενα κοντά στη Γη εντοπίζονται κάθε χρόνο, αλλά ήταν πιο δύσκολο να βρεθούν αστεροειδείς εντός του εύρους μεγέθους του 2024 YR4 επειδή είναι σκοτεινοί, μικρότεροι και πιο δύσκολο να εντοπιστούν με τηλεσκόπια. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι υπάρχουν περίπου 600.000 βραχώδη αντικείμενα παρόμοια σε μέγεθος με τον αστεροειδή, αλλά μόνο περίπου το 2%, ή 12.000, έχουν βρεθεί, σύμφωνα με την ESA.

«Μικροσκοπικοί αστεροειδείς χτυπούν τη Γη όλη την ώρα, αποσυντίθενται στην ατμόσφαιρα και ευτυχώς προκαλούν μικρή ζημιά στο έδαφος», δήλωσε ο Larry Denneau, αστρονόμος στο Ινστιτούτο Αστρονομίας του Πανεπιστημίου της Χαβάης και επικεφαλής ερευνητής στο τηλεσκόπιο ATLAS. «Οι μεγαλύτεροι αστεροειδείς μπορούν να προκαλέσουν πολύ μεγαλύτερη ζημιά, αλλά προσκρούουν στη Γη πολύ λιγότερο συχνά. Γι' αυτό παρακολουθούμε συνεχώς ολόκληρο τον ουρανό για να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε προετοιμασμένοι ενόψει πιθανών απειλών».

Πηγή: skai.gr

