Artemis II: Πόσα χρήματα θα λάβουν οι τέσσσερις αστροναύτες που ταξιδεύουν για τη Σελήνη

Τα ξημερώματα της 2ης Απριλίου, η επανδρωμένη αποστολή Artemis II της NASA, ξεκινά την αποστολή της για τη Σελήνη και η ανθρωπότητα θα πλησιάσει τον φυσικό της δορυφόρο μετά από περίπου 50 χρόνια.

Η αποστολή θα μεταφέρει για περίπου 10 ημέρες τέσσερις κορυφαίους αστροναύτες σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι και πίσω στη γη, ένα επίτευγμα που σηματοδοτεί την επόμενη γενιά βαθιάς διαστημικής εξερεύνησης.

Το πλήρωμα αποτελείται από τέσσερις εξαιρετικά έμπειρους επαγγελματίες:

Τον Reid Wiseman, διοικητή της αποστολής και βετεράνο αστροναύτη της NASA.

Τον Victor Glover, πιλότο της αποστολής, ο πρώτος έγχρωμος αστροναύτης που θα φτάσει σε βαθιά διαστημική πτήση.

Την Christina Koch, ειδικό στέλεχος της αποστολής, διακεκριμένη μηχανικός και η πρώτη γυναίκα που θα ταξιδέψει γύρω από το φεγγάρι.

Τον Jeremy Hansen, ειδικό στέλεχος της αποστολής από τον Καναδά, αντιπροσωπεύοντας την Canadian Space Agency σε μια ιστορική αποστολή πέρα από τη Γη.

Η επιλογή αυτού του πληρώματος αντικατοπτρίζει όχι μόνο την υψηλή τεχνική αξιοσύνη, αλλά και μια πιο ποικιλόμορφη προσέγγιση και επιλογή της NASA για την εξερεύνηση του διαστήματος, με πρωτιές για την πρώτη γυναίκα, τον πρώτο έγχρωμο και τον πρώτο μη Αμερικανό σε αποστολή βαθιά στο διάστημα.

Πόσα βγάζουν οι αστροναύτες;

Αν και τα μέλη του πληρώματος θα μπουν στην ιστορία με την πτήση τους γύρω από τη Σελήνη, δεν αναμένεται να λάβουν ξεχωριστό μπόνους για την αποστολή. Ο μισθός τους απορρέει από το επίσημο καθεστώς απασχόλησης ως αστροναύτες της NASA, ή ως στρατιωτικοί στον αντίστοιχο βαθμό τους.

Σε γενικές γραμμές οι μισθοί των αστροναυτών της NASA (πολιτικού προσωπικού) κινούνται μεταξύ 105.000 - 161.000 δολαρίων ετησίως, ανάλογα με την εκπαίδευση και την εμπειρία.

Αστροναύτες με στρατιωτικό υπόβαθρο μπορούν να έχουν υηλότερες συνολικές αποδοχές, μέσω της μισθολογικής κλίμακας του στρατού και των επιδομάτων που λαμβάνουν για υπηρεσία, δηλαδή να φτάσουν περίπου τα 180.000 δολάρια ετησίως.

Ο Ομοσπονδιακός φόρος που πληρώνουν οι αστροναύτες είναι μεταξύ 22-24%, ενώ δεν πληρώνουν Πολιτειακό φόρο αν διαμένουν στη Φλόριντα ή στο Τέξας.



Πηγή: skai.gr

