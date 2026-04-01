Όλα έτοιμα για την εκτόξευση του Artemis ΙΙ προς την τροχιά της Σελήνης. Δημοσιογράφοι και φωτογράφοι από όλον τον πλανήτη βρίσκονται ήδη στο Kennedy Space Center της NASA, έτοιμοι να ζήσουν από κοντά την εμπειρία της εκτόξευσης, να απαθανατίσουν τη στιγμή και να τη μεταφέρουν παντού.

Η εκτόξευση, που μέχρι στιγμής έχει αναβληθεί δύο φορές λόγω διαρροών στον πύραυλο SLS που μεταφέρει το σκάφος Orion, είναι πλέον είναι προγραμματισμένη για τις 01.24 ώρα Ελλάδας την Πέμπτη, 2η Απριλίου. (1/4, στις 18.24 τοπική ώρα). Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, περίπου δύο ώρες πριν από την έναρξη της αποστολής, η NASA θεωρεί ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχουν σενάρια αναβολής.

Αν η εκτόξευση αναβληθεί εκ νέου, τότε υπάρχει παράθυρο για νέα προσπάθεια μεταξύ 2 και 6 Απριλίου. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποστολή θα αναβληθεί για έναν ακόμη μήνα.

Σε περίπτωση εκτόξευσης, η αποστολή θα κάνει πρώτα μία περιστροφή γύρω από τη Γη για λόγους ασφαλείας και στη συνέχεια θα ξεκινήσει το ταξίδι της προς στη Σελήνη.



2:31 μ.μ.

Τα μέλη του πληρώματος του Artemis II της NASA επιβιβάζονται στο διαστημόπλοιο Orion για να ξεκινήσουν ελέγχους επικοινωνίας, επιβεβαιώνοντας τις φωνητικές συνδέσεις με το κέντρο ελέγχου και τα συστήματα επί του σκάφους.

Πριν εισέλθουν στο διαστημόπλοιο που θα αποτελέσει το «σπίτι» τους για το περίπου 10ήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη και πίσω, και οι τέσσερις αστροναύτες υπέγραψαν στο εσωτερικό του «White Room», ενός χώρου στο τέλος της γέφυρας πρόσβασης του πληρώματος που οδηγεί στο σκάφος. Ο όρος «White Room» χρονολογείται από το πρόγραμμα Gemini της NASA, και προς τιμήν αυτής της παράδοσης της ανθρώπινης διαστημικής πτήσης, ο χώρος παραμένει λευκός μέχρι σήμερα.

Η ομάδα υποστήριξης (closeout crew) εργάζεται τώρα για να βοηθήσει τους αστροναύτες να εισέλθουν στο Orion και να ολοκληρώσουν τις τελικές προετοιμασίες για το ταξίδι τους σχεδόν 700.000 μιλίων προς τη Σελήνη και πίσω. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, βοηθούν τους αστροναύτες να φορέσουν τα κράνη και τα γάντια του συστήματος επιβίωσης Orion Crew Survival System, να επιβιβαστούν και να δεθούν στις θέσεις τους.

Σε λίγο, η ομάδα θα κλείσει τη θυρίδα της καμπίνας και τις εξωτερικές θυρίδες του συστήματος διαφυγής εκτόξευσης. Ακόμη και μία μόνο τρίχα μέσα στις θυρίδες θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στο κλείσιμο, γι’ αυτό η διαδικασία γίνεται με μεγάλη προσοχή και μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερις ώρες. Κάθε βήμα διασφαλίζει στεγανότητα και ετοιμότητα επικοινωνίας για την αποστολή.

Μετά τους ελέγχους επικοινωνίας, η ομάδα πραγματοποίησε ελέγχους διαρροής στις στολές – μια κρίσιμη διαδικασία ασφάλειας που διασφαλίζει ότι κάθε στολή πίεσης διατηρεί την ακεραιότητά της σε περίπτωση αποσυμπίεσης της καμπίνας. Αυτές οι ενέργειες είναι απαραίτητες για την ετοιμότητα του πληρώματος και την επιτυχία της αποστολής και αποτελούν μία από τις τελευταίες φάσεις πριν το κλείσιμο των θυρίδων και τις τελικές προετοιμασίες εκτόξευσης.

2:27 μ.μ.

Με τη βοήθεια της ομάδας υποστήριξης, το πλήρωμα του Artemis II φορούν προσεκτικά τα κράνη και τα γάντια τους, ολοκληρώνοντας τους τελικούς ελέγχους ακεραιότητας των στολών πριν επιβιβαστούν στο Orion.

Αυτό το βήμα δεν είναι απλώς τυπικό· διασφαλίζει τη στεγανότητα και την ετοιμότητα των επικοινωνιών για την αποστολή. Η ομάδα υποστήριξης παίζει καθοριστικό ρόλο, καθοδηγώντας τους αστροναύτες και επιβεβαιώνοντας ότι κάθε σύνδεση είναι ασφαλής πριν το κλείσιμο των θυρίδων.

2:14 μ.μ.

Το πλήρωμα του Artemis II της NASA - οι αστροναύτες Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, μαζί με τον αστροναύτη της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας (CSA) Jeremy Hansen - έφτασαν στο Συγκρότημα Εκτόξευσης 39B στο Διαστημικό Κέντρο Kennedy στη Φλόριντα, όπου ο πύραυλος SLS (Space Launch System) με το διαστημόπλοιο Orion στην κορυφή είναι έτοιμος για εκτόξευση. Το παράθυρο εκτόξευσης ανοίγει σε λίγο περισσότερο από 4 ώρες, στις 6:24 μ.μ. EDT.

Στα επόμενα λεπτά, το πλήρωμα θα ανέβει με ανελκυστήρα στη σταθερή κατασκευή εξυπηρέτησης της εξέδρας και θα διασχίσει τη κλιματιζόμενη γέφυρα πρόσβασης προς το White Room, την τελευταία στάση πριν επιβιβαστούν στο Orion. Σε αυτό το καθαρό και ελεγχόμενο περιβάλλον, η ομάδα υποστήριξης θα βοηθήσει στις διαδικασίες των θυρίδων και θα επιβεβαιώσει ότι όλα τα συστήματα ασφαλείας είναι έτοιμα για εκτόξευση.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, οι εξέδρες A και B του Συγκροτήματος Εκτόξευσης 39 στο Kennedy έχουν υποστηρίξει τα μεγαλύτερα διαστημικά προγράμματα των ΗΠΑ. Η εξέδρα A χρησιμοποιήθηκε κυρίως στο πρόγραμμα Space Shuttle, ενώ μετά την απόσυρσή του το 2011, συνέβαλε στο πρόγραμμα Commercial Crew, επαναφέροντας την ικανότητα επανδρωμένων πτήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εξέδρα B φιλοξένησε την εκτόξευση της αποστολής Artemis I τον Νοέμβριο του 2022 και θα συνεχίσει να αποτελεί την κύρια εξέδρα για τις προσπάθειες επιστροφής ανθρώπων στη Σελήνη.



2:00 μ.μ.

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II της NASA ξεκίνησε την πορεία που κάθε αστροναύτης της NASA έχει ακολουθήσει από το Apollo 7 το 1968: κατευθύνθηκαν προς τον ανελκυστήρα και πέρασαν από τις διπλές πόρτες κάτω από το κτήριο Neil A. Armstrong, όπου βρίσκονται τα διαμερίσματα πληρώματος στο Διαστημικό Κέντρο Kennedy.

Πριν αποχωρήσουν από την αίθουσα προετοιμασίας, ολοκλήρωσαν μια τελευταία «εκκρεμότητα» — ένα παιχνίδι χαρτιών. Πρόκειται για μια μακρόχρονη παράδοση της NASA: τα πληρώματα παίζουν χαρτιά πριν την αναχώρηση, μέχρι ο κυβερνήτης —στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αστροναύτης Reid Wiseman— να χάσει. Πιστεύεται ότι με αυτόν τον τρόπο «ξορκίζεται» η κακή τύχη, αφήνοντας την αποστολή μόνο με καλή τύχη.

Η αποστολή Artemis II είναι η πρώτη επανδρωμένη αποστολή του προγράμματος Artemis και θα μεταφέρει τον Wiseman μαζί με τους αστροναύτες της NASA Victor Glover και Christina Koch, καθώς και τον αστροναύτη της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας Jeremy Hansen, σε μια περίπου 10ήμερη αποστολή γύρω από τη Σελήνη και πίσω στη Γη.

Πρόκειται για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στο βαθύ διάστημα εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Το Artemis II αναμένεται να στείλει το πλήρωμα πιο μακριά από τη Γη από κάθε προηγούμενη ανθρώπινη αποστολή, ενδεχομένως ξεπερνώντας το ρεκόρ των περίπου 248.785 μιλίων (400.380 χλμ.) που είχε επιτευχθεί από το Apollo 13 κατά την τροχιά ελεύθερης επιστροφής του.

Αυτό το ορόσημο θα επιτευχθεί κατά τη διέλευση κοντά στη Σελήνη, όταν το σκάφος θα ακολουθήσει μια τροχιά ελεύθερης επιστροφής — μια διαδρομή που του επιτρέπει να περιστραφεί γύρω από τη Σελήνη και να επιστρέψει στη Γη χωρίς να τεθεί σε σεληνιακή τροχιά.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής πτήσης, η NASA θα δοκιμάσει συστήματα υποστήριξης ζωής και κρίσιμες λειτουργίες στο βαθύ διάστημα, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές σεληνιακές αποστολές και την εξερεύνηση του Άρη.

Έχοντας αποχαιρετήσει οικογένεια και φίλους, το πλήρωμα ξεκινά τη 20λεπτη διαδρομή προς την εξέδρα εκτόξευσης 39B, όπου τους περιμένει το διαστημόπλοιό τους.

Πηγή: skai.gr

