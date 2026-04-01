Οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (AI) στην εργασία τους -και ακόμη και όταν το κάνουν, λαμβάνουν λιγότερη αναγνώριση για την προσπάθειά τους, σύμφωνα με νέα έρευνα της Lean In, οργάνωσης που υποστηρίζει τα δικαιώματα των γυναικών.

Αυτή τη στιγμή, η ικανότητα χειρισμού της τεχνητής νοημοσύνης είναι η δεξιότητα που πολλοί εργοδότες δηλώνουν ότι εκτιμούν περισσότερο.

Μακροπρόθεσμα, αυτό το χάσμα αναγνώρισης θα μπορούσε να επιδεινώσει τις υπάρχουσες ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις αμοιβές και τις προαγωγές, όπως δηλώνει η ιδρύτρια της Lean In, Sheryl Sandberg, στο Axios.

Το 78% των ανδρών δήλωσε έχει χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη (AI) στην εργασία, σε σύγκριση με το 73% των γυναικών, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Lean In στις αρχές Μαρτίου σε 1.000 ενήλικες στις ΗΠΑ ηλικίας 18 ετών και άνω.

Μεταξύ όσων χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (AI), το 18% των γυναικών δήλωσε ότι έχει λάβει επαίνους για αυτό, σε σύγκριση με το 27% των ανδρών.

Επίσης, το 30% των γυναικών δήλωσε ότι ενθαρρύνθηκε να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη από τον προϊστάμενό τους, σε σύγκριση με το 37% των ανδρών.

Πρόκειται για μια μικρή έρευνα, αλλά ακολουθεί παρόμοια έρευνα του 2025 που διαπίστωσε ότι οι γυναίκες μηχανικοί λογισμικού που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη θεωρούνται λιγότερο ικανές από τους άνδρες.

Επίσης, ταιριάζει με ένα ευρύτερο σώμα ερευνών σχετικά με το γεγονός ότι οι γυναίκες λαμβάνουν λιγότερη καθοδήγηση και θετική ανατροφοδότηση στην εργασία.

Πρόκειται για τις ίδιες προκαταλήψεις που παρατηρούνται στον χώρο εργασίας εδώ και χρόνια, οι οποίες εκδηλώνονται σε ένα νέο πεδίο, λέει η Sandberg, επισημαίνοντας άλλη έρευνα που διαπιστώνει ότι οι άνδρες είναι πιο πιθανό να επαινούνται για την προσπάθειά τους. Οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στην κριτική.

Αυτό το πλεονέκτημα που έχουν οι άνδρες στο να λαμβάνουν αναγνώριση για το πείραμα με νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ενισχύσει τη φήμη τους, τις αξιολογήσεις απόδοσης και τις ευκαιρίες για προαγωγή, αναφέρει η έκθεση.

«Αυτά τα μικρά χάσματα θα γίνουν πραγματικά μεγάλα με την πάροδο του χρόνου αν δεν τα επισημάνουμε τώρα», τονίζει η Sandberg στο Axios.

Πηγή: skai.gr

