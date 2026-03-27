Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα, μια επανδρωμένη αποστολή θα ταξιδέψει στη Σελήνη, περιλαμβάνοντας για πρώτη φορά στο πλήρωμά της μια γυναίκα, έναν έγχρωμο άνδρα και έναν Καναδό αστροναύτη.

Το 10ήμερο ταξίδι των 965.600 χιλιομέτρων ενέχει σημαντικούς κινδύνους, όπως η έκθεση σε ακτινοβολία, οι πιθανές διακοπές στην επικοινωνία και η πρώτη χρήση του νέου διαστημοπλοίου Orion και του πυραύλου SLS από ανθρώπους.

Η αποστολή αποτελεί δοκιμαστική πτήση (χωρίς προσεδάφιση) που θα προετοιμάσει το έδαφος για τη μόνιμη παρουσία του ανθρώπου στη Σελήνη και θα προσφέρει την απαραίτητη τεχνογνωσία για το μελλοντικό ταξίδι προς τον Άρη.

Οι τέσσερις άνθρωποι που σύντομα θα επιβιβαστούν σε ένα διαστημόπλοιο για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη μετά από περισσότερο από μισό αιώνα, αντιπροσωπεύουν ένα μωσαϊκό ιστορικών οροσήμων.

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II, υπό την ηγεσία της NASA, πρόκειται να διευρύνει τον κατάλογο των εξερευνητών του βαθέος διαστήματος πέρα από το στενό πλαίσιο των αστροναυτών της εποχής του Apollo - μιας ομάδας που αποτελούνταν αποκλειστικά από λευκούς Αμερικανούς άνδρες, σχεδόν όλους με στρατιωτικό υπόβαθρο.

Το πλήρωμα περιλαμβάνει τον Ριντ Γουάιζμαν της NASA, έναν δοκιμαστή πιλότο του Ναυτικού και ανύπαντρο πατέρα που θα υπηρετήσει ως διοικητής της αποστολής· τον Βίκτορ Γκλόβερ, έναν δοκιμαστή πιλότο του ναυτικού που θα γίνει ο πρώτος Μαύρος που θα ταξιδέψει στο βαθύ διάστημα· την Κριστίνα Κοκ, μηχανικό και αστροναύτη με ρεκόρ παραμονής στο διάστημα που θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα τολμήσει το ταξίδι προς τη Σελήνη· και τον Τζέρεμι Χάνσεν της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας, έναν πιλότο μαχητικών που θα είναι ο πρώτος αστροναύτης μη προερχόμενος από τη NASA που θα συμμετάσχει σε σεληνιακή αποστολή.

Το ταξίδι της ζωής τους

Το υψηλού ρίσκου ταξίδι προς τη γειτονιά της Σελήνης θα τους μεταφέρει πέρα από τη μακρινή πλευρά της - βαθύτερα στο διάστημα από όσο έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος — και θα θέσει αναρίθμητους κινδύνους για τους αστροναύτες.

Το 10ήμερο ταξίδι, απόστασης περίπου 965.600 χιλιομέτρων, που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει ακόμη και τον Απρίλιο, θα εκθέσει το πλήρωμα σε επικίνδυνα επίπεδα ακτινοβολίας. Σε διάφορα κρίσιμα σημεία της διαδρομής, το πλήρωμα αναμένει να χάσει την επαφή με το κέντρο ελέγχου της αποστολής λόγω της τεράστιας απόστασης και της φυσικής της πτήσης. Οι απροσδόκητες διακοπές επικοινωνίας είναι επίσης μια πραγματική πιθανότητα.

Επιπλέον, οι αστροναύτες θα είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θα πετάξουν με το διαστημόπλοιο Orion και τον πύραυλο Space Launch System - εξαρτήματα για την ανάπτυξη των οποίων η NASA δαπάνησε δύο δεκαετίες και περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια, και τα οποία εξακολουθούν να παρουσιάζουν γνωστά ζητήματα.

Σε συνεντεύξεις τους, τα μέλη του πληρώματος του Artemis II εξέφρασαν τις ελπίδες και την αισιοδοξία τους, ενώ παράλληλα έκαναν εκπληκτικά ειλικρινείς αναφορές στις πραγματικότητες του κινδύνου.

«Πρέπει να γιορτάσουμε αυτή τη στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία», δήλωσε ο Γκλόβερ μετά την επιλογή του για την αποστολή Artemis II το 2023. «Είναι το επόμενο βήμα στο ταξίδι που θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στον Άρη».

Ριντ Γουάιζμαν

Ο Γουάιζμαν είναι ένας 50χρονος παρασημοφορημένος αεροπόρος του ναυτικού και δοκιμαστής πιλότος που εντάχθηκε στο σώμα αστροναυτών της NASA το 2009. Πιο πρόσφατα, ο Γουάιζμαν ήταν επικεφαλής του γραφείου αστροναυτών - ένας ρόλος που έχει περιγραφεί ως αχάριστος αλλά πλεονεκτικός, επειδή επιτρέπει στους κατόχους του να τοποθετούν τους εαυτούς τους σε όποια αποστολή επιθυμούν μόλις παραιτηθούν.

Όταν ρωτήθηκε γιατί η NASA επιστρέφει στη Σελήνη, ο Γουάιζμαν δεν μάσησε τα λόγια του: «Επειδή θέλουμε να δούμε ανθρώπους στον Άρη».

Η εκλιπούσα σύζυγος του Γουάιζμαν, Κάρολ Τέιλορ Γουάιζμαν, ήταν νοσοκόμα σε μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών και πέθανε το 2020 μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο Γουάιζμαν δήλωσε ότι έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις δύο κόρες του κατά την προετοιμασία για το 10ήμερο ταξίδι του στη Σελήνη.

«Πήγα μια βόλτα με τα παιδιά μου. Τους είπα: "Εδώ είναι η διαθήκη, εδώ είναι τα έγγραφα του καταπιστεύματος, και αν μου συμβεί οτιδήποτε - ορίστε τι πρόκειται να συμβεί σε εσάς"», είπε ο Γουάιζμαν. «Εύχομαι πραγματικά περισσότεροι άνθρωποι στην καθημερινή ζωή να μιλούσαν στις οικογένειές τους με αυτόν τον τρόπο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα φέρει η επόμενη μέρα».

Βίκτορ Γκλόβερ

Ο Γκλόβερ, 49 ετών, φαίνεται συχνά ο πιο συγκρατημένος της ομάδας, δείχνοντας σπάνια συναίσθημα.

«Ο ενθουσιασμός, για παράδειγμα, είναι κάτι για το οποίο με ρωτούν πολύ - και δεν το εξωτερικεύω συχνά», δήλωσε ο Γκλόβερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις 17 Ιανουαρίου. «Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αντιπερισπασμός». Ο Γκλόβερ κατέχει αρκετά μεταπτυχιακά, συμπεριλαμβανομένου ενός master στην αεροδιαστημική μηχανική δοκιμών πτήσης από το Πανεπιστήμιο Αεροπορίας στη βάση Edwards της Καλιφόρνια.

Ο κόσμος των δοκιμαστών πιλότων είναι ένας κόσμος στον οποίο ο επιδέξιος, χειροκίνητος χειρισμός σύνθετων μηχανημάτων εκτιμάται ιδιαίτερα, και όσοι μεταφέρουν την εμπειρία τους στον κόσμο της αστροναυτικής αντιμετωπίζουν συχνά ερωτήματα για το πώς αισθάνονται μπαίνοντας σε ένα διαστημόπλοιο που είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένο.

Όταν ρωτήθηκε για αυτή τη μακροχρόνια (και κυρίως καλοπροαίρετη) αμφισβήτηση, ο Γκλόβερ αστειεύτηκε ότι είναι «λιγάκι Λουδίτης». «Μου αρέσουν οι χειρισμοί ή τα χειριστήρια στα οποία μπορώ να βάλω τα χέρια μου», είπε ο Γκλόβερ, αλλά αποδέχεται επίσης τον αυτοματισμό ως το μέλλον, σημειώνοντας: «Δεν πρόκειται να το αναιρέσουμε όλο αυτό».

Ο Γκλόβερ είναι παντρεμένος με την Ντιόνα Όντομ Γκλόβερ και έχουν τέσσερις κόρες. Έχει δηλώσει ότι χαίρεται που στις οικογένειες του πληρώματος θα ανατεθεί ένας αστροναύτης που θα παραμείνει στη Γη για να βρίσκεται σε στενή επαφή και να τις παρηγορεί κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Η απογείωση «μπορεί να είναι μια τρομερή και τρομακτική στιγμή ταυτόχρονα, και γι' αυτό είμαι πραγματικά ευγνώμων σε αυτή την ομάδα που μας βοηθά να προετοιμαστούμε», δήλωσε ο Γκλόβερ.

Κριστίνα Κοκ

Η Κοκ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην ηλεκτρολόγο μηχανική από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας. Προηγουμένως εργάστηκε σε δορυφόρους παρατήρησης της Γης στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard της NASA και υπηρέτησε σε ορισμένα από τα πιο απομακρυσμένα εργαστήρια του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένου του σταθμού Amundsen-Scott στο Νότιο Πόλο και του σταθμού Palmer στην Ανταρκτική.

«Αγαπούσα πράγματα που με έκαναν να νιώθω μικρή, πράγματα που με έκαναν να αναλογιστώ το μέγεθος του σύμπαντος και τη θέση μου σε αυτό», δήλωσε η Κοκ σε βίντεο της NASA το 2020. Εντάχθηκε στο σώμα αστροναυτών το 2013.

Η Κοκ δήλωσε ότι θαυμάζει από καιρό τους αστροναύτες του Apollo, οι οποίοι φαινόταν να απολαμβάνουν να επανενώνονται σε εκδηλώσεις της NASA, ακόμη και δεκαετίες μετά την αποχώρησή τους από το σώμα. «Όσα πέρασαν μαζί και το πώς αυτό τους έδεσε, υπήρξε πραγματικά καθοριστικό για μένα στο να εκτιμώ κάθε μέρα με το πλήρωμά μου», δήλωσε η Κοκ σε συνέντευξη Τύπου στις 17 Ιανουαρίου.

Είπε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τη στιγμή που βρέθηκε σε μια εκδήλωση και είδε τον αστροναύτη του Apollo 13, Φρεντ Χέιζ, ο οποίος της είπε ωμά: «Άκουσα ότι θα σπάσετε το ρεκόρ μας» για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχουν ταξιδέψει ποτέ άνθρωποι στο διάστημα. Το πλήρωμα του Apollo 13 έφτασε τα 400.171 χιλιόμετρα από τη Γη το 1970, αλλά το Artemis II θα μπορούσε να σπάσει αυτό το ρεκόρ, καθώς αναμένεται να ταξιδέψει περισσότερα από περίπου 402.000 χιλιόμετρα.

«Εκείνη τη στιγμή», είπε η Κοκ για τον Χέιζ, «με έκανε μέρος αυτής της συντροφικότητας».

Τζέρεμι Χάνσεν

Η αποστολή Artemis II θα αποτελέσει το πρώτο ταξίδι στο διάστημα για τον Χάνσεν - ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, καθώς οι περισσότεροι που πετούν για πρώτη φορά παραμένουν κοντά στη Γη, σε αποστολές σε χαμηλή τροχιά όπου βρίσκεται ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός. Στο Artemis II, ο Χάνσεν θα ταξιδέψει περίπου 1.000 φορές μακρύτερα.

Αν και δεν έχει προηγούμενη εμπειρία αστροναύτη, ο Χάνσεν φέρει τους τίτλους του «σπηλαιονάυτη» και του «υδροναύτη».

Η εκπαίδευσή του στη σπηλαιολογία προήλθε από το πρόγραμμα CAVES του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, στο οποίο εξερεύνησε το υπέδαφος για έξι ημέρες στην ιταλική Σαρδηνία για να προετοιμαστεί για τη διαβίωση και την εργασία με άλλους σε απομακρυσμένες, απομονωμένες συνθήκες.

Επίσης, ο Χάνσεν ήταν μέλος της αποστολής NEEMO 19 της NASA, περνώντας μια εβδομάδα σε έναν υποβρύχιο βιότοπο κοντά στο Key Largo της Φλόριντα.

«Είναι στην πραγματικότητα πολύ επικίνδυνο», δήλωσε ο Χάνσεν στο CBC για την εκπαίδευσή του ως υδροναύτης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια γρήγορης επιστροφής στην επιφάνεια θα μπορούσε να είναι θανατηφόρα λόγω της νόσου των δυτών. «Είμαστε εκεί κάτω για μια εβδομάδα. Το σώμα μας είναι πλήρως κορεσμένο», θυμάται ο Χάνσεν. «Έτσι, αν έχεις πρόβλημα εκεί κάτω και αποφασίσεις απλά να πας στην επιφάνεια, είσαι νεκρός».

Όταν ρωτήθηκε για τους κινδύνους που ενέχει η ιστορική του αποστολή στο βαθύ διάστημα, ο Χάνσεν δήλωσε ότι το πλήρωμα του Artemis II «παίρνει υπολογισμένα ρίσκα».

«Θα πάρουμε κάποια κατάλληλα ρίσκα και θα επιτύχουμε ορισμένα εξαιρετικά πράγματα», σημείωσε. «Θα έχουμε κάποιες αποτυχίες, κάποιες οπισθοδρομήσεις στην πορεία, και μετά θα σηκωθούμε ξανά και θα συνεχίσουμε».

