Όλα έτοιμα για την εκτόξευση του Artemis ΙΙ προς την τροχιά της Σελήνης. Δημοσιογράφοι και φωτογράφοι από όλον τον πλανήτη βρίσκονται ήδη στο Kennedy Space Center της NASA, έτοιμοι να ζήσουν από κοντά την εμπειρία της εκτόξευσης, να απαθανατίσουν τη στιγμή και να τη μεταφέρουν παντού.

Η εκτόξευση, που μέχρι στιγμής έχει αναβληθεί δύο φορές λόγω διαρροών στον πύραυλο SLS που μεταφέρει το σκάφος Orion, είναι πλέον είναι προγραμματισμένη για τις 01.24 ώρα Ελλάδας την Πέμπτη, 2η Απριλίου. (1/4, στις 18.24 τοπική ώρα). Έξι ώρες νωρίτερα θα τσεκαριστούν οι καιρικές συνθήκες και θα πραγματοποιηθούν οι τελικές δοκιμές.

Αν η εκτόξευση αναβληθεί εκ νέου, τότε υπάρχει παράθυρο για νέα εκτόξευση μεταξύ 2 και 6 Απριλίου. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποστολή θα αναβληθεί για έναν ακόμη μήνα.

Σε περίπτωση εκτόξευσης, η αποστολή θα κάνει πρώτα μία περιστροφή γύρω από τη Γη για λόγους ασφαλείας και στη συνέχεια θα ξεκινήσει το ταξίδι της προς στη Σελήνη.

Πηγή: skai.gr

