Την πρώτη μέρα του Απριλίου, στις 20:24 ώρα Ελλάδας, είναι η πρώτη προγραμματισμένη ώρα εκτόξευσης του Artemis II. Η μέρα και η ώρα μπορεί να αλλάξουν αν διαπιστωθούν προβλήματα της τελευταίας στιγμής. Σε κάθε περίπτωση, η αντίστροφη μέτρηση της αποστολής προς την τροχιά της Σελήνης έχει ξεκινήσει και η ανθρωπότητα αναμένεται να γράψει πάλι ιστορία.

Η εκτόξευση ενός διαστημικού σκάφους είναι ένα μοναδικό θέαμα, αλλά και μια ακραία φυσική εμπειρία για όσους βρίσκονται μέσα. Στην περίπτωση της αποστολής Artemis II, οι πρώτες στιγμές μετά την απογείωση είναι καθοριστικές, καθώς οι τέσσερις αστροναύτες θα βιώσουν δυνάμεις που θα τους συνοδεύσουν σε όλη σχεδόν την πορεία τους προς τη Σελήνη τις οποίες, φυσικά, έχουν βιώσει στις δεκάδες προσομιώσεις που έχουν κάνει.

Μόλις οι κινητήρες RS-25 και οι δύο στερεοί προωθητήρες τίθενται σε λειτουργία, η ώθηση που παράγεται ξεπερνά τα 39 εκατομμύρια Newton. Το έδαφος τρέμει, οι θερμοκρασίες των καυσαερίων φτάνουν σχεδόν τους 3.300°C, και το σκάφος σηκώνεται αργά στην αρχή, δίνοντας την αίσθηση ότι «κολλάει» στον πλανήτη. Η ταχύτητα όμως αυξάνεται ραγδαία: μέσα στο πρώτο λεπτό το Artemis II φτάνει περίπου τα 1.800 χλμ/ώρα, ενώ στα δύο λεπτά ταχύτητα περίπου 5.500 χλμ/ώρα. Στη φάση Max Q, γύρω στο πρώτο λεπτό, το σκάφος δέχεται τη μέγιστη αεροδυναμική πίεση, και οι κινητήρες μειώνουν λίγο την ισχύ για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση.

Χρόνος (sec) | Ταχύτητα (km/h)

--------------------------------

0 | 0

10 | ~180

20 | ~500

30 | ~900

60 | ~1.800

90 | ~3.000

120 | ~5.500

Για τους αστροναύτες, τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι έντονα: δονήσεις και θόρυβος διαπερνούν το σκάφος, ενώ η πίεση στο σώμα φτάνει περίπου τα 2G, δηλαδή αισθάνονται διπλάσιο βάρος. Καθώς περνούν τα λεπτά, η επιτάχυνση φτάνει μέχρι 4G και νιώθουν ότι «κολλάνε» στο κάθισμα, με την αναπνοή βαρύτερη και τις κινήσεις πιο δύσκολες. Όταν οι προωθητήρες απορρίπτονται γύρω στα τρία πρώτα λεπτά, οι δονήσεις μειώνονται απότομα, και η θέα αλλάζει: από μπλε ουρανό σε σκοτεινό διάστημα, προκαλώντας στους αστροναύτες ένα αίσθημα «απόλυτης μετάβασης».

Η πορεία συνεχίζεται με εντυπωσιακές ταχύτητες. Το Artemis II θα φτάσει τα 180 χλμ/ώρα στα 10 δευτερόλεπτα, τα 500 χλμ/ώρα στα 20 δευτερόλεπτα και περίπου 900 χλμ/ώρα στα 30 δευτερόλεπτα. Σε οκτώ έως εννέα λεπτά, το σκάφος φτάνει περίπου τα 28.000 χλμ/ώρα, την απαιτούμενη ταχύτητα για τροχιά γύρω από τη Γη. Παρά τις τεράστιες ταχύτητες, οι αστροναύτες συχνά λένε ότι η αίσθηση «ταχύτητας» δεν είναι εμφανής, μόνο κοιτάζοντας έξω καταλαβαίνουν πόσο γρήγορα κινούνται.

Η προετοιμασία για την εκτόξευση είναι εξίσου σημαντική. Οι ειδικοί συστήνουν οι αστροναύτες να είναι όσο το δυνατόν πιο υγιείς, με ισορροπημένη διατροφή, φυσική άσκηση και έλεγχο χρόνιων παθήσεων, καθώς η πίεση στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα κατά την επιτάχυνση είναι σημαντική. Ένα προεκτόξευσης τσεκ-απ βοηθά στον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και στην ενημέρωση για προγεννητικές εξετάσεις ή εμβολιασμούς, αν πρόκειται για μελλοντικές αποστολές με μακρά παραμονή στο διάστημα.

Η εμπειρία της εκτόξευσης συνδυάζει τη φυσική καταπόνηση, την ψυχολογική ένταση και την οπτική μαγεία: από τη δόνηση και τις αυξανόμενες ταχύτητες έως τη θέα της Γης να υποχωρεί κάτω από τα πόδια τους και το διάστημα να απλώνεται αμέσως μπροστά. Το Artemis II φέρνει τους αστροναύτες πιο κοντά από ποτέ στο ταξίδι προς τη Σελήνη, μέσα σε μια εμπειρία που κανένα οπτικό εφέ στη Γη δεν μπορεί να αποδώσει πλήρως.

Πηγή: skai.gr

