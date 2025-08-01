Λένε ότι ο ουρανός μπορεί να είναι το όριο, αλλά όπως φαίνεται ο ουρανός με την ευρύτερη έννοια είναι μόνο η αρχή.

Αυτές τις ημέρες στο Αστεροσκοπείο Κρυoνερίου έγινε κάτι πραγματικά συναρπαστικό. Η Ελλάδα κατάφερε με τη συνεργασία της ESA να επικοινωνήσει με ένα διαστημικό σκάφος 300 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά μέχρι τον πλανήτη Άρη. Το οπτικό σήμα λέιζερ από το Κρυονέρι έκανε περίπου 16 λεπτά να φτάσει στο διαστημικό σκάφος και αλλά 16 λεπτά να επιστρέψει και να συλλεχθεί από το τηλεσκόπιο στον Χελμό.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στον Βασίλη Κουφόπουλο, ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Σπύρος Βασιλάκος, έκανε λόγο για μια συνολική διάκριση για τη χώρα. «Πίσω από αυτήν την επιτυχία υπάρχει μια σκληρή δουλειά 4 ετών και μια στρατηγική συνεργασία με την ESA», ανέφερε αρχικά.

«Πρόκειται για ένα επιτυχημένο πρωτοποριακό πείραμα που έγινε σε συνεργασία με τη NASA και την ESA για την επικοινωνία με ακτίνες λέιζερ του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου στην Κορινθία με διαστημόπλοιο που κατευθύνεται στον Άρη, σε απόσταση 300 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, στο πλαίσιο της διαστημικής αποστολής «ΨΥΧΗ-Phyche». Το μήνυμα στάλθηκε και λίγα λεπτά αργότερα η απάντηση έφτασε στο Αστεροσκοπείο Χελμού. Πρόκειται για τη βαθύτερη ευρυζωνική ζεύξη στο διάστημα».

«Είναι στιγμές που σε συγκινούν, ως άνθρωπο, γιατί βλέπεις ότι γίνεται ένα μεγάλο άλμα μπροστά», προσέθεσε.

Πηγή: skai.gr

