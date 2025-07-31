Η Microsoft δημοσίευσε μια μελέτη που αξιολογεί ποια επαγγέλματα είναι πιο ευάλωτα, ώστε να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η μελέτη βαθμολογεί την ανθεκτικότητα των θέσεων εργασίας μέσω τριών κατηγοριών: αν η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται επί του παρόντος για τη συγκεκριμένη εργασία, με πόση επιτυχία το κάνει και πόσο μεγάλο μέρος της συνολικής εργασίας του συγκεκριμένου επαγγέλματος μπορεί να γίνει από την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα επαγγέλματα που ασχολούνται με τη γλώσσα - γραπτή και προφορική - καθώς και εκείνα της εξυπηρέτησης πελατών συμπληρώνουν τον κατάλογο εκείνων που είναι πιο ευαίσθητα στην ΤΝ.

Οι εξειδικευμένοι ρόλοι σωματικής εργασίας και οι χειριστές εξοπλισμού συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που κινδυνεύουν λιγότερο να αντικατασταθούν, σημειώνει το Axios.

Πιο ευάλωτα επαγγέλματα

1.Διερμηνείς και μεταφραστές

2.Ιστορικοί

3.Επιμελητές επιβατών

4.Αντιπρόσωποι πωλήσεων

5.Συγγραφείς

6.Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών

7.Προγραμματιστές εργαλείων CNC (αριθμητικός έλεγχος υπολογιστών)

8.Τηλεφωνητές

9.Πράκτορες εισιτηρίων και ταξιδιωτικοί υπάλληλοι

10.Εκφωνητές ραδιοφωνικών εκπομπών και ραδιοφωνικοί DJs

Λιγότερο ευάλωτα επαγγέλματα:

1.Χειριστές βυθοκόρων πλοίων

2.Χειριστές γεφυρών

3.Χειριστές εγκαταστάσεων και συστημάτων επεξεργασίας νερού

4.Καλουπατζήδες

5.Χειριστές εξοπλισμού τοποθέτησης και συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών

6.Χειριστές μηχανημάτων πασσαλόπηξης (0.00, 3.010)

7.Πατωματζήδες (0.00, 5.070)

8.Τραυματιοφορείς

9.Χειριστές μηχανοκίνητων σκαφών

10.Υλοτόμοι

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.