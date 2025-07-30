Η καινοτομία και η επιστήμη αποτελούν κεντρικό πυλώνα για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, όπως αναδείχτηκε στη διάρκεια της τελετής βράβευσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, παρουσία ηγετικών στελεχών της ελληνικής κυβέρνησης και της επιστημονικής κοινότητας, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της χώρας μας στις νέες τεχνολογίες και τη διαστημική έρευνα.

Η βράβευση ήταν αποτέλεσμα ενός πρωτοποριακού πειράματος: σε συνεργασία με τη NASA και την ESA, το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου στην Κορινθία κατάφερε να επικοινωνήσει με διαστημόπλοιο σε απόσταση 300 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, στα πλαίσια της αποστολής «ΨΥΧΗ-Phyche». Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί την πιο μακρινή ευρυζωνική ζεύξη που έχει υλοποιηθεί ποτέ στο διάστημα, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τη διαστημική τεχνολογία και την ερευνητική κοινότητα της χώρας.

Ηγετικές δηλώσεις για την πρωτοποριακή ελληνική επιτυχία

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, επεσήμανε ότι «η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή καινοτομία, επενδύοντας στο ταλέντο, την επιστήμη και τη διεθνή συνεργασία». Τόνισε επίσης τη σημασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ως στρατηγικού εταίρου για τη χώρα και υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης στην ενίσχυση της έρευνας, μέσω εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου και περισσότερης χρηματοδότησης.

Παράλληλα, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε πως το επίτευγμα του Αστεροσκοπείου είναι «ένα άλμα που δείχνει ότι η Ελλάδα εισέρχεται δυναμικά στον τομέα του διαστήματος», με σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και νέα τεχνολογία. Αναφέρθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων και τη δημιουργία νέων Οπτικών Επίγειων Σταθμών, τα οποία ενισχύουν τις δυνατότητες της χώρας σε δορυφορικές και διαστημικές επικοινωνίες.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, τόνισε με τη σειρά του πως «ενώσαμε δυνάμεις με κορυφαίες ομάδες της ESA και της NASA, με στόχο τη βαθύτερη ευρυζωνική ζεύξη στο διάστημα, φέρνοντας την Ελλάδα στο προσκήνιο των τεχνολογικών εξελίξεων». Επεσήμανε ότι τέτοιες διακρίσεις αναδεικνύουν τη χώρα σε ευρωπαϊκό πυλώνα καινοτομίας και δημιουργούν απτά οφέλη για την καθημερινότητα των πολιτών.

Το όραμα συνεργασίας και τα επόμενα βήματα

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Σπύρος Βασιλάκος, ανέδειξε πίσω από τη διεθνή αυτή αναγνώριση μια τετραετή επίπονη προσπάθεια και μια σημαντική στρατηγική συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «βλέπουμε να γίνεται ένα μεγάλο άλμα μπροστά, χάρη στη συλλογική δουλειά και το κοινό όραμα».

Η επικεφαλής Μηχανικής και Καινοτομίας Επίγειων Συστημάτων της ESA, Mariella Spada, χαρακτήρισε το επιτευχθέν πείραμα ως «ορόσημο τεχνικής αριστείας και συμβολισμού», υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας στο μέλλον του διαστημικού ίντερνετ και ευχαριστώντας τη διοίκηση και τους ερευνητές του Αστεροσκοπείου για τη συμβολή τους.

Στην τελετή βραβεύτηκαν επιστήμονες με σημαντική συμβολή στο έργο, μεταξύ των οποίων οι Σπύρος Βασιλάκος, Μανώλης Πλειώνης, Μανώλης Ξυλούρης, Θανάσης Μαρούσης, Ιωάννης Αλικάκος και Αλέξης Γουρζέλας, αποδεικνύοντας τη δυναμική της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας στον διεθνή στίβο.

