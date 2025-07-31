Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Cell ρίχνει φως στην προέλευση της πατάτας, αποκαλύπτοντας ότι η διασταύρωση μεταξύ ντομάτας και ειδών αγριοπατάτας ευθύνεται για τη γέννηση της σύγχρονης πατάτας.

Η πατάτα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αγροτικά προϊόντα παγκοσμίως και η καταγωγή της είχε προβληματίσει τους επιστήμονες για δεκαετίες. Μια διεθνής ομάδα ερευνητών κατάφερε, μέσα από την ανάλυση 450 γονιδιωμάτων καλλιεργημένης πατάτας και 56 ειδών αγριοπατάτας, να ρίξει φως σε αυτό το βιολογικό μυστήριο.

Ο βασικός συγγραφέας της μελέτης, Ζιγιάνγκ Ζανγκ, από το Γεωργικό Ινστιτούτο Γονιδιωματικής του Σεντζέν, τόνισε τη δυσκολία της συλλογής τέτοιων δειγμάτων, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη συλλογή «την πληρέστερη που έχει αναλυθεί ποτέ».

Τα γονιδιακά μονοπάτια της πατάτας

Σύμφωνα με την έρευνα, οι σύγχρονες πατάτες, τόσο οι καλλιεργημένες όσο και οι άγριες, έχουν γονιδιακή καταγωγή που προέρχεται κατά 60% από την οικογένεια Etuberosum της Χιλής – η οποία περιελάμβανε τρία είδη φυτών παρόμοιων με τη σημερινή πατάτα, αλλά χωρίς το βρώσιμο μέρος, τον κόνδυλο. Το υπόλοιπο 40% της γονιδιακής σύστασης αντλείται από τη ντομάτα.

Όπως δήλωσε η Σάντρα Ναπ, βοτανολόγος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Μεγάλης Βρετανίας, «αυτό μας δείχνει με σαφήνεια ότι πρόκειται μάλλον για ένα αρχαίο υβρίδιο και (η πατάτα) δεν προέκυψε από μεταγενέστερες γενετικές μεταλλάξεις».

Ο καθηγητής Λόρεν Ράιζεμπεργκ από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας υπογραμμίζει τη σημασία της μελέτης, σημειώνοντας πως αποτελεί «βαθιά αλλαγή» για τη βιολογία της εξέλιξης. Ενώ η επικρατούσα θεωρία ήθελε τις μεταλλάξεις ως βασικό μηχανισμό δημιουργίας νέων ειδών, ο ίδιος τονίζει: «σήμερα συμφωνούμε ότι υποτιμήσαμε τον ρόλο της υβριδοποίησης».

Τα χαρακτηριστικά-κλειδιά της σύγχρονης πατάτας

Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι το γονίδιο που σχετίζεται με τη δημιουργία του κονδύλου προέρχεται από τη ντομάτα. Ωστόσο, η λειτουργία του είναι εφικτή μόνο σε συνδυασμό με γονίδιο από το φυτό Etuberosum, το οποίο καθιστά δυνατή την υπόγεια ανάπτυξη της πατάτας.

Ένα άλλο κρίσιμο χαρακτηριστικό της πατάτας είναι η ικανότητα για αγενή αναπαραγωγή, δηλαδή η αναπαραγωγή χωρίς σπόρους ή επικονίαση. Αυτή η ιδιότητα συνετέλεσε στην ταχύτατη εξάπλωση της πατάτας αρχικά στη Νότια Αμερική και στη συνέχεια σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου διαδόθηκε μέσω ανθρώπινης παρέμβασης.

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ο καθηγητής Σανουέν Χουάνγκ του Γεωργικού Ινστιτούτου Γονιδιωματικής του Σεντζέν ανέφερε πως το εργαστήριό του εξελίσσει ένα νέο υβρίδιο πατάτας που θα μπορεί να αναπαράγεται μέσω σπόρων. Μια τέτοια καινοτομία, όπως επισημαίνει, θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην επιτάχυνση και βελτίωση της καλλιέργειας της πατάτας διεθνώς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.