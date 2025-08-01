Σκορδίλης: Πιθανή η εκδήλωση του φαινομένου ντόμινο μετά τον σεισμό στην Καμτσάτκα

Ενισχυμένες ανησυχίες έχουν προκαλέσει στους επιστήμονες οι σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στην Καμτσάτκα, καθώς εκτιμούν πως η ισχυρή σεισμική δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε ένα ντόμινο εξελίξεων και να ενεργοποιηθούν γειτονικά ρήγματα. Όπως τονίζει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΘ, Μανώλης Σκορδίλης, ένα μεγάλο σεισμικό γεγονός μπορεί να προσδώσει την αναγκαία ώθηση σε ένα ήδη "ωριμασμένο" και ασταθές ρήγμα της περιοχής, προκαλώντας την εκδήλωση επιπλέον ισχυρών σεισμών.

Κίνδυνος αλυσιδωτών επιπτώσεων στον "Δακτύλιο της Φωτιάς"

*Δεν πρόκειται για απόλυτη νομοτέλεια*, επισημαίνει ο κ. Σκορδίλης, αλλά μία τέτοια εξέλιξη είναι πιθανή σε περιοχές με έντονη σεισμικότητα, όπως ο αποκαλούμενος "Δακτύλιος της Φωτιάς" που περιβάλλει τον Ειρηνικό Ωκεανό. Οι επιστήμονες παραμένουν πάντα επιφυλακτικοί, καθώς κάθε μεγάλος σεισμός μπορεί να πυροδοτήσει νέες ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, αλλά και να μεταβάλει τις γεωδυναμικές ισορροπίες σε γειτονικά ρήγματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ισχυρός σεισμός του Ισμίτ στην Τουρκία το 1999, μεγέθους 7,6 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον καθηγητή, τότε είχε επισημανθεί ο κίνδυνος ευρύτερων επιπτώσεων στην περιοχή, κάτι που επιβεβαιώθηκε: την επόμενη ημέρα σημειώθηκαν δύο σεισμοί άνω των 5 Ρίχτερ στο βόρειο Αιγαίο, ενώ λίγες εβδομάδες μετά ακολούθησε ο μεγάλος σεισμός της Πάρνηθας. Αυτό αποδεικνύει πως ένας ισχυρός σεισμός είναι δυνατόν να επηρεάσει μεγαλύτερες γεωγραφικές ζώνες, ενεργοποιώντας "φορτισμένα" ρήγματα.

Η Καμτσάτκα και το ιστορικό των μεγάλων σεισμών

Η γεωλογική ιστορία της περιοχής καταγράφει αμέτρητους σεισμούς άνω των 8 Ρίχτερ, με κορυφαίο αυτόν της 4ης Νοεμβρίου 1952, όταν η δόνηση έφτασε τους 9 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον κ. Σκορδίλη, τέτοια γεγονότα -εφόσον δεν συνοδεύονται από ισχυρό τσουνάμι, όπως στη φετινή περίπτωση- αφήνουν πίσω τους μια εκτεταμένη μετασεισμική ακολουθία. Η ακριβής εξέλιξη δεν μπορεί να προβλεφθεί, καθώς η σεισμική ώθηση διαχέεται σε ζώνες μήκους εκατοντάδων χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα να μην αποκλείεται η εμφάνιση νέων μεγάλων μετασεισμών σε περιοχές που έχουν ήδη υποστεί αύξηση σεισμικής ενέργειας.

Ο καθηγητής υπογραμμίζει και τις αλλαγές που καταγράφονται στον υποθαλάσσιο πυθμένα μετά από σεισμούς αυτού του μεγέθους. Στην περίπτωση της Καμτσάτκα, όπου το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 20 χιλιόμετρα κάτω από τη θάλασσα, φαίνεται ότι οι μεταβολές στη μορφολογία του πυθμένα δεν ήταν τόσο έντονες, καθώς *αν υπήρχε σημαντική μετακίνηση, το τσουνάμι θα ήταν πολύ υψηλό*.

Οι επιστήμονες αναμένουν περισσότερα ευρήματα για την παραμόρφωση του θαλάσσιου πυθμένα μέσω της χαρτογράφησης που πρόκειται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

Ο γεωδυναμικός ρόλος του Δακτυλίου της Φωτιάς

Ο "Δακτύλιος της Φωτιάς", όπου εντάσσεται και η Καμτσάτκα, έχει σχήμα πετάλου και περιβάλλει τον Ειρηνικό Ωκεανό. Κατά μήκος του, σημειώνονται συνεχείς συγκρούσεις ανάμεσα σε λιθοσφαιρικές πλάκες, καθιστώντας τον την πλέον ενεργή σεισμικά περιοχή του πλανήτη. *Η πλάκα του Ειρηνικού*, στα δυτικά, συγκρούεται με την Ευρασιατική, αλλά στη ζώνη της Καμτσάτκα σημαντικό ρόλο έχει και η πλάκα της Οχοτσκικής, ένα μικρό τμήμα που συνδέεται με την πλάκα της Βόρειας Αμερικής. Στα ανατολικά, η πλάκα της Βόρειας Αμερικής κυριαρχεί, δημιουργώντας μία από τις ισχυρότερες σεισμικά και ηφαιστειακά ζώνες της Γης.

