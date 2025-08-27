Η SpaceX πραγματοποίησε με επιτυχία την 10η δοκιμαστική πτήση του πυραύλου νεότερης γενιάς Starship, αντιστρέφοντας μια τάση απογοητευτικών αποτυχιών που είχε μέχρι τώρα.

Ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πύραυλος στον κόσμο εκτοξεύτηκε από το Τέξας λίγο μετά τις 18:30 τοπική ώρα για μια συναρπαστική πτήση 60 λεπτών.

Μέρη του κινητήρα φάνηκαν να εκρήγνυνται και τα πτερύγια του πυραύλου στο πλάι πήραν φωτιά και ταλαντεύτηκαν από τη μία πλευρά στην άλλη.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το Starship για να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη για το φιλόδοξο πρόγραμμα Artemis το 2027.

«Εξαιρετική δουλειά από την ομάδα της SpaceX!!», έγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της SpaceX, Ίλον Μασκ, στο X.

Πρόκειται για μια επιτυχημένη προσπάθεια μετά από τρεις αποτυχημένες εκτοξεύσεις Starship φέτος και την έκρηξη ενός πύραυλου στην εξέδρα εκτόξευσης τον Ιούνιο.

Το Starship είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα. Αποτελείται από έναν πύραυλο που ονομάζεται Super Heavy και το διαστημόπλοιο Starship.

Τα σημάδια ήταν θετικά από την έναρξη της δοκιμαστικής πτήσης της Τρίτης. Και οι 33 κινητήρες του πυραύλου λειτούργησαν και μετά από περίπου επτά λεπτά, ο πύραυλος αποκολλήθηκε από το διαστημόπλοιο και έπεσε στον Κόλπο του Μεξικού.

Το διαστημόπλοιο συνέχισε να ανεβαίνει, φτάνοντας σε μέγιστο ύψος σχεδόν 200 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη, προτού κάνει μια παράκτια περιστροφή γύρω από τον πλανήτη.

Η SpaceX δήλωσε ότι σκόπευε να ασκήσει πίεση στον πύραυλο για να δοκιμάσει τα όριά του.

Η εταιρεία έχει σχεδιάσει το Starship ώστε μια μέρα να είναι ένα πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο σύστημα μεταφοράς ικανό να μεταφέρει ανθρώπους στη Σελήνη και τον Άρη.

Αλλά μετά από τρεις συνεχόμενες αποτυχίες φέτος, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της SpaceX και για το αν ο Μασκ αφιέρωνε πολύ χρόνο στην πολιτική των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

