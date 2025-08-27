Η Ελλάδα ξεχώρισε στο Διεθνές Πρωτάθλημα RoboRAVE που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο

Με σημαντικές διακρίσεις και πέντε μετάλλια επέστρεψε στην Αθήνα η ελληνική αποστολή από το Διεθνές Πρωτάθλημα Ρομποτικής «RoboRAVE 2025», το οποίο φιλοξενήθηκε στο Πεκίνο, στις 25 και 26 Αυγούστου. Η ελληνική παρουσία, αποτελούμενη από είκοσι πέντε ομάδες με εβδομήντα πέντε μαθητές και φοιτητές προερχόμενους από τη Λάρισα, τον Βόλο, την Καρδίτσα, τη Δράμα και την Πέλλα, αποτέλεσε τη δεύτερη μεγαλύτερη αποστολή μετά την κινεζική, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει για τις επιδόσεις και την ευρηματικότητά της.

Οι ελληνικές ομάδες διακρίθηκαν κατακτώντας την 1η, 2η και 3η θέση στις κατηγορίες «line following», «amazing senior» και «firefighting» αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, απέσπασαν δύο ειδικά βραβεία στην κατηγορία «επιχειρηματικότητα» και πέτυχαν την κατάκτηση της 5ης θέσης στην κατηγορία «amazing». Οι επιτυχίες αυτές αναδεικνύουν τη διαρκώς αυξανόμενη παρουσία της Ελλάδας στο χώρο της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Θετικά σχόλια και υποστήριξη από τον πρέσβη

Κατά την επίσημη έναρξη της διοργάνωσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κίνα, Δρ. Ευγένιος Καλπύρης, επισήμανε ότι «μέσα από τη ρομποτική, η νέα γενιά επιδεικνύει δημιουργικότητα, ευφυΐα και ομαδικό πνεύμα, ιδιότητες που ο κόσμος μας χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ». Παράλληλα, υπογράμμισε πως «η συμμετοχή σε τέτοιους διεθνείς διαγωνισμούς δείχνει τη δέσμευση της Ελλάδας να συμβάλλει ενεργά και δυναμικά στη νέα εποχή και αποδεικνύει ότι η τεχνολογία μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους, να εμπνεύσει τους νέους και να ανοίξει νέες οδούς συνεργασίας μεταξύ των λαών».

Πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος, ο Δρ. Καλπύρης είχε την ευκαιρία να υποδεχθεί τα μέλη της ελληνικής αποστολής και τους συνοδούς τους στην ελληνική πρεσβεία, όπου τους συνεχάρη προσωπικά για τις προσπάθειες και τις επιτυχίες τους. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν συνολικά ομάδες από δεκατρείς χώρες, οι οποίες διακρίθηκαν προηγουμένως στους εθνικούς διαγωνισμούς ρομποτικής.

