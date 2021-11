Πριν λίγες μέρες η Ρωσία δοκίμασε τη χρήση ενός αντι-δορυφορικού πυραυλικού συστήματος (ASAT), καταστρέφοντας το δικό της δορυφόρο Kosmos 1408. Η έκρηξη παρήγαγε περίπου 1.500 θραύσματα που μπορούμε να ανιχνεύσουμε και χιλιάδες ακόμα μικρότερα που δεν είναι ανιχνεύσιμα. Όλα αυτά βρίσκονται σε χαμηλή τροχιά κινούμενα με χιλιάδες χιλιόμετρα την ώρα, αποτελώντας απειλή για οτιδήποτε βρεθεί στο διάβα τους. Μάλιστα σήμανε συναγερμός και στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αναγκάζοντας τους αστροναύτες να αναζητήσουν καταφύγιο στις διαστημικές κάψουλες.

Οι διαστημικές υπηρεσίες εργάζονται πυρετωδώς για να υπολογίσουν την τροχιά των αντικειμένων και το Space Surveillance and Tracking (SST) της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιούργησε δύο απεικονίσεις που αποκαλύπτουν τι συνέβη από τη στιγμή που ο ρωσικός πύραυλος πέτυχε το δορυφόρο.

Update: this video represents a simulation of the initial dispersion of the fragments resulting from the reported #ASAT test. The event has increased the collision risk of spacecraft in the LEO regime registered to #EUSST , hence impacting the safety of EU #space infrastructure. pic.twitter.com/iA3zRKNqr1

Τα συντρίμμια άρχισαν να επεκτείνονται αμέσως μετά τη σύγκρουση, ενώ φαίνεται και πόσο κοντά πέρασε ο ISS από αυτά. Ένας καθηγητής μηχανικής στο University of Southampton δημιούργησε τη δική του απεικόνιση, τονίζοντας πως τη στιγμή της έκρηξης, κάθε θραύσμα πήρε ώθηση που το έστειλε σε υψηλότερο ή χαμηλότερο υψόμετρο και κάθε θραύσμα κινείται με διαφορετική ταχύτητα ανάλογα το ύψος της τροχιάς του.

Παρόλο που ξεκίνησαν όλα μαζί, αυτό που βλέπουμε είναι πως αυτά σε υψηλότερες τροχιές θέλουν περισσότερο χρόνο να κάνουν το γύρο της Γης και αυτά με μικρότερες τροχιές θέλουν λιγότερο χρόνο. Οπότε αυτά που είναι χαμηλότερα κινούνται πιο μπροστά από αυτά που είναι ψηλότερα. Και αυτό είναι που τα κάνει να απλώνονται.

Final visualisation for the moment: #Cosmos1408 #SpaceDebris cloud passing over the Atlantic. Quality is not great but should give you an impression of what it would be like to pass near the cloud (YouTube version: https://t.co/0xoljxmiEU) pic.twitter.com/9s0looT6IW