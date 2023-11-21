Τον νέο του περιφερειακό απέκτησε με κάθε επισημότητα ο Ολυμπιακός!



Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ναζ Μήτρου-Λονγκ για τρία χρόνια, και όχι μέχρι το καλοκαίρι του 2025, όπως αναμενόταν, με τον Ελληνοκαναδό γκαρντ να μένει ελεύθερος από τη Ζάλγκιρις!

Από νωρίς το πρωί, ο Νίκος Ζέρβας είχε δώσει στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 το ρεπορτάζ πως ο Ολυμπιακός θα κινούνταν για τον πρώην παίκτη των Αρμάνι Μιλάνο και Ζάλγκιρις, ο οποίος είναι ο εκλεκτός για να καλύψει το «κενό» που υπήρχε στην περιφέρεια.



Στους Πειραιώτες «αρέσει» πολύ το γεγονός πως μέχρι το τέλος του 2023 ο Μήτρου-Λονγκ αναμένεται να είναι κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου, κάτι που σημαίνει πως θα μπορεί να βρίσκεται και στο ροτέισιον των εγχώριων διοργανώσεων χωρίς να πιάνει θέση ξένου. Παρόλα αυτά, ο Ελληνοκαναδός γκαρντ δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρωλίγκα μέχρι την έναρξη του δευτέρου γύρου, πιθανά επομένως θα κάνει ευρωπαϊκό ντεμπούτο κόντρα στην Αρμάνι, στις 2 Γενάρη.



Ο 30χρονος ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη τη σεζόν 2021-22, όταν και φόρεσε τη φανέλα της Μπρέσια. Εκεί, «έλαμψε», καθώς είχε 17,5 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 5 ασίστ κατά μέσο όρο, την οδήγησε στην τρίτη θέση της κανονικής περιόδου (21-9) αλλά αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από την Σάσαρι. Κέρδισε το βραβείο του κορυφαίου πρωτοεμφανιζόμενου στο πρωτάθλημα, αλλά και μια… προαγωγή στην Αρμάνι Μιλάνο, όπου όμως δεν μπόρεσε να διακριθεί. Σε 21 ματς της Ευρωλίγκας είχε 7,4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 17,5 λεπτά ανά αγώνα αλλά ο χρόνος του διαρκώς έφθινε και μοιραία το διετές συμβόλαιο που είχε υπογράψει λύθηκε.



Πριν τελειώσει η σεζόν, ωστόσο, είχε βρει την επόμενη ομάδα του, καθώς από το Μάιο είχε δώσει τα χέρια με την Ζαλγκίρις, όπου όμως επίσης δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει. Σε 9 εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα αγωνίστηκε για 10:14 κατά μέσο όρο με 4,1 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ στο λιθουανικό πρωτάθλημα κατέγραψε 8,4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 19:05 ανά αγώνα. Οι Λιθουανοί δεν θέλησαν να τον κρατήσουν στο δυναμικό τους, και τον άφησαν ελεύθερο, κάτι που έδωσε το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να ολοκληρώσει την απόκτησή του.

