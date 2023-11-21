Ζέκα: Δείτε πόσες μέρες έχουνε περάσει από την τελευταία φορά που φόρεσε τα «γαλανόλευκα»

Λόγω των απουσιών των Μάνταλου και Κουρμπέλη από τον κεντρικό χώρο, ενόψει του αγώνα με τη Γαλλία στην Εθνική ομάδα, κλήθηκε και ο Ζέκα (μαζί με τον Τσιγγάρα), δημιουργώντας έτσι επιπλέον επιλογές για τον πάγκο στον κεντρικό άξονα. Πιο συγκεκριμένα, απόψε το βράδυ στην OPAP Arena θα έχουν περάσει συνολικά 802 ημέρες από την τελευταία φορά που ο αρχηγός του Παναθηναϊκού φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής ομάδας.

Για περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.