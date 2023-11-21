Άψογος Παναθηναϊκός στο Μπακού!



Οι «πράσινοι» επικράτησαν με σκορ 3-0 σετ της Χάρι Μπιουλ Μπιουλ Σουσά, με αποτέλεσμα να χρειάζονταιαι πλέον μόλις δύο σετ στην εντός έδρας ρεβάνς (29/11, Μετς) , έτσι ώστε να προκριθούν στους «16» του Challenge Cup!

Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός μπορεί ήδη να... κοιτάζει στην επόμενη φάση, όπου, αν κάνει το χρέος του στη ρεβάνς, θα αντιμετωπίσει τον νικητή ανάμεσα στη Μόντσα και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός πήρε πολύ γρήγορα ένα προβάδισμα 4 πόντων (1-5). Οι «πράσινοι» διατηρούσαν από τότε κι έπειτα απόσταση από τους γηπεδούχους, οι οποίοι προσπάθησαν να πλησιάσουν, χωρίς να ισοφαρίσουν ή να πάρουν προβάδισμα. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου βρήκε ένα καλό σερί στο τέλος και κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ με 20-25.



Το δεύτερο σετ ήρθε ακόμη πιο εύκολα στα χέρια των «πρασίνων», καθώς με καλό μπλοκ και πιεστικό σερβίς κατόρθωσαν να φτάσουν μέχρι και στο +10 (14-24), πριν φτάσουν στο 2-0 με 17-25. Το τελευταίο σετ ήταν και το πιο ανταγωνιστικό, καθώς οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να μειώσουν και πήραν από νωρίς προβάδισμα. Οι Αζέροι το διατήρησαν μέχρι τα τέλη του σετ, όταν οι «πράσινοι» έκαναν την αντεπίθεσή τους και εν τέλει το πήραν ξανά με 20-25.



Ερνάντες και Κόβαρ μέτρησαν από 15 πόντους, ενώ ο Πετρέας ξεχώρισε με 10 έχοντας παράλληλα και 7 μπλοκ. Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Ιερεθουέλο , για να βρει αγωνιστικό ρυθμό.



Τα σετ: 20-25, 17-25, 20-25

