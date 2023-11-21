Με το που βγήκαν... εξαφανίστηκαν! Sold out στα εισιτήρια που τέθηκαν προς κυκλοφορία από την ΠΑΕ ΑΕΚ για την εκτός έδρας αναμέτρησης της «Ένωσης» με τον Άγιαξ, σημειώθηκε σε περίπου μία ώρα την Τρίτη (21/11).



Πρόκειται για 2600 «κομμάτια», με τους φίλους του «δικεφάλου» να σπεύδουν να τα εξαντλήσουν. Από εκεί και πέρα, μένει να φανεί εάν έχει απομείνει κάτι μέσω συνδέσμων.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ στις 14 Δεκέμβρη, στην τελευταία αγωνιστική του 2ου ομίλου του Europa League, σε έναν αγώνα πιθανότατα με τεράστιο διακύβευμα για τη φετινή ευρωπαϊκή συνέχεια των «κιτρινόμαυρων».

