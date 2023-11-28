Συνεπέστατος στο ραντεβού του με τον Ολυμπιακό εμφανίστηκε ο Φίλιπ Πετρούσεφ. Ο Σέρβος σέντερ προσγειώθηκε λίγο πριν τις 10:00 με πτήση από το Νιού Τζέρσεϊ κι αφού φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα έκανε τις πρώτες του δηλώσεις.



«Νιώθω πολύ καλά. Είναι τιμή μου που αποτελώ μέλος του Ολυμπιακού και ανυπομονώ να παίξω. Πέρασα κάποιες καταστάσεις στο ΝΒΑ που δεν περίμενα και δεν ήταν το λάθος δικό μου. Είμαι ένας νέος παίκτης που θέλει να αγωνίζεται», τόνισε ο 23χρονος άσος, που υπέγραψε ως το 2026 (με οψιόν για το ΝΒΑ το 2025).

«Μου είπε τα καλύτερα ο Βεζένκοφ. Περάσαμε πολλές ώρες στο Σακραμέντο, μιλήσαμε πολύ και με συμβούλευσε να πάω στον Ολυμπιακό από τις προτάσεις που είχα. Είχα μιλήσει το καλοκαίρι με τον Νίκολα (Μιλουτίνοφ) και πέρσι με τον Χασάν Μάρτιν, που επίσης μου έλεγαν τα καλύτερα», πρόσθεσε.



Όσο για τη θέση και τον ρόλο του; «Πέρσι έπαιζα και στο 4 και στο 5. Ξέρω τον Νίκολα (Μιλουτίνοφ) από την εθνική ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει πολλούς καλούς ψηλούς, θα είναι ωραία. Δεν έχω μιλήσει για τον ρόλο μου με τον κόουτς. Θα μιλήσουμε και θα πρέπει να προσαρμοστώ στη νέα μου ομάδα», απάντησε.



Για την… παραμονή του στα ερυθρόλευκα μετά την περσινή του θητεία στον Ερυθρό Αστέρα τόνισε: «Μου αρέσουν τα χρώματα, τι να πω… Πέρσι στον Ερυθρό Αστέρα πέρασα την καλύτερη σεζόν της καριέρας μου. Απόλαυσα την ατμόσφαιρα, ο κόσμος με στήριξε και όταν παίζαμε με τον Ολυμπιακό έβλεπα πως είναι αδερφοποιημένα σωματεία. Είμαι χαρούμενος που μένω στην οικογένεια».



Τέλος, για το αν σκοπεύει να επιστρέψει μελλοντικά στο ΝΒΑ τόνισε: «Είμαι ακόμη νεαρός. Μπορεί να επιστρέψω. Πήγα και έζησα την εμπειρία για λίγο. Έπρεπε να πάω γιατί η Φιλαδέλφεια είχε τα δικαιώματά μου. Τώρα αν επιστρέψω μπορώ να πάω οπουδήποτε. Έχω χρόνο μπροστά μου, απλώς θέλω να παίξω τώρα».

