Τη φανέλα της μπασκετικής ΑΕΚ θα φορέσει οριστικά ο Λούκας Λεκαβίτσιους.



Έχοντας καταλήξει εδώ και καιρό σε συμφωνία με την «Ένωση» και αποτελώντας βασική επιλογή του Ντράγκαν Σάκοτα, ο Λιθουανός θ’ αγωνιστεί την προσεχή σεζόν με τα κιτρινόμαυρα.

Ο 31χρονος γκαρντ, που θα καλύψει τη θέση «1», αγωνιζόταν τα έξι τελευταία χρόνια στη Ζαλγκίρις, ενώ στο παρελθόν φόρεσε και τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρει:



«Η AEK BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Λούκας Λεκαβίτσιους (Lukas Lekavicius, 31χρ., 1μ.80).



Ο διεθνής πολυτροπαιούχος Λιθουανός γκαρντ υπέγραψε σήμερα (01/09) συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ



Ο Λεκαβίτσιους γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου 1994 στο Silale της Λιθουανίας.



Ξεκίνησε την καριέρα του το 2012 από τη Ζαλγκίρις, στην οποία διήγε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του. Συγκεκριμένα, υπηρέτησε την ομάδα του Κάουνας από το 2012 έως το 2017 και από το 2019 μέχρι και την περασμένη περίοδο, κατακτώντας 6 Πρωταθλήματα, 8 Κύπελλα και 1 Σούπερ Καπ Λιθουανίας.



Τη διετία 2017-2019 ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του ΠΑΟ, κατακτώντας δύο Πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας. Συνολικά σε 293 αγώνες Ευρωλίγκας, έχει κατά μέσο όρο 6,8 πόντους, 1,2 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 0,4 κλεψίματα σε περίπου 16,5 λεπτά συμμετοχής.



Με την Εθνική Λιθουανίας έχει κατακτήσει ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket 2015, ενώ έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο 2019 και το EuroBasket 2022.



“Λέκα”, καλώς όρισες στη “Βασίλισσα”»!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.